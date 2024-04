Doekhi im internationalen Fokus

Danilho Doekhi hat bei Union Berlin noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 25-jährige Innenverteidiger, seit 2022 im Verein, liefert bei den Eisernen in dieser Saison als bester Feldspieler (kicker-Note 3,47) konstant gute Vorstellungen ab, was ihn zur Objekt der Begierde macht. Auf der Insel und auch bei Serie-A-Klubs - im Speziellen AS Rom - hat der Niederländer Interesse geweckt. Die Köpenicker wissen um die Konstanz Doekhis und würden gerne verlängern - das sei "eine Möglichkeit", bleibt der kopfballstarke Verteidiger bei seinen Treuebekundungen allerdings vage.