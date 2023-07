Doekhi: "Die meisten deutschen Fußballfans hatten mich nicht auf dem Radar"

Aufgrund seiner Leistungen in der Vorsaison ist Danilho Doekhi auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Doch der Innenverteidiger steht aktuell weiter beim 1. FC Union Berlin im Aufgebot. Der 25-Jährige hat exklusiv mit dem kicker unter anderem über seine Vertragssituation, die Nationalmannschaft und andere interessante Themen gesprochen.

Aus Unions Trainingslager in Bramberg/Österreich berichtet Jannis Klimburg

Doekhi über die Integrationsphase im Verein: "Es hat mir anfangs sehr geholfen, dass Spieler wie Sheraldo Becker, die bereits in den Niederlanden gespielt haben, mich bei allem unterstützt haben. Sie haben mir geholfen, den Klub schneller und besser kennenzulernen. Aber auch alle anderen Spieler und auch die ganzen Mitarbeiter waren sehr freundlich und hilfsbereit, so konnte ich mich schnell einleben. Union ist ein sehr familiärer Verein, was einen schnell adaptieren lässt."

… den Druck von hohen Ablösesummen: "Wenn du für eine hohe Ablösesumme zu einem Verein kommst, sind die Erwartungen natürlich sehr hoch. Ich kam ablösefrei. Ich glaube, die meisten deutschen Fußballfans hatten mich gar nicht auf dem Radar. So kannst du befreit aufspielen, weil der Druck nicht so groß ist."

"Noch mehr Verantwortung übernehmen"

… seine Vertragssituation: "In diesem Moment bin ich hier bei Union Berlin mit im Trainingslager. Deswegen fokussiere ich mich auch nur auf die Arbeit hier im Verein. Ich konzentriere mich darauf, für den Saisonstart in der Bundesliga fit zu werden. Aber wir wissen natürlich, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist. Deshalb ist es immer schwierig zu sagen, was in der Zukunft sein wird. Aber so lange ich hier bin, konzentriere ich mich auch nur auf Union."

… den Verbesserungsbedarf, was seine Person betrifft: "Ich glaube, der nächste Schritt nach einer guten Saison muss es sein, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. In der Defensive, aber auch im gesamten Team. Ich will den Neuzugängen bei der Integration helfen und dafür sorgen, dass in der Mannschaft eine gute Atmosphäre herrscht."

Herausragende Innenverteidiger bei "Oranje"

… die niederländische Nationalmannschaft: "Ich habe mit Ronald Koeman noch nicht gesprochen. Das Problem ist auch, dass im Kader der niederländischen Nationalmannschaft mit Virgil van Dijk, Jurrien Timber, Sven Botman und Nathan Aké viele herausragende Innenverteidiger stehen. Daher ist es auf der Position ein wenig kniffliger. Aber wenn du weiter ordentliche Darbietungen in der Bundesliga - und nun auch in der Champions League zeigst, kannst du dich weiter präsentieren und empfehlen. Vielleicht wird ein Austausch dann bald erfolgen."

… die Ambitionen mit Union: "Nach einer guten Saison denken wir nicht direkt, dass wir die Allerbesten sind. Wir verfolgen weiter unsere Ziele. Wenn wir die erreicht haben, können wir ambitionierter denken. So wie wir es in der vergangenen Spielzeit gemacht haben. Ich glaube, das ist der richtige Weg."

… die Königsklasse: "Es ist der beste Wettbewerb auf der Welt. Mit den besten Spielern und den größten Teams. Wir freuen uns darauf. Das Level ist ein anderes als in der Europa League, aber wir fühlen uns bereit für diese Herausforderung."