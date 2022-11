Doch kein neuer Innenverteidiger für Schalke?

Möglicherweise muss Schalke 04 in der Innenverteidigung doch nicht personell nachrüsten - Sepp van den Berg könnte deutlich früher zurückkehren als befürchtet. Die finanziellen Mittel für neue Offensivkräfte könnten sich damit erhöhen.

Schalke 04 wollte im Winter eigentlich auch auf der Innenverteidigerposition personell nachlegen. Nicht, weil die Bosse in diesem Mannschaftsteil einen Qualitätsmangel sehen, sondern schlicht deshalb, weil die Verletztenliste hier besonders lang ist. Von den sechs Langzeitausfällen sind vier Innenverteidiger. Nun kristallisiert sich aber heraus, dass die Klubführung umdenken könnte.

Sepp van den Berg, der sich beim 2:3 gegen Augsburg am 2. Oktober eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, ist womöglich früher wieder fit als ursprünglich befürchtet. Nach seiner Reha in England hatte der 20-Jährige, den die Knappen bis zum Saisonende vom FC Liverpool ausgeliehen haben, an diesem Freitag einen Termin bei Schalkes Mannschaftsarzt Patrick Ingelfinger.

Es bleibt zwar dabei, dass die Königsblauen zum Trainingsauftakt am 1. Dezember erst einmal nur mit Marcin Kaminski (OP nach Risswunde) und Ibrahima Cissé (Muskelverletzung) im Kreise des Teams rechnen, aber van den Bergs Comeback wäre zumindest mittlerweile absehbar.

Trainingslager in Belek

"Es wäre schön, wenn er zum Start ins Trainingslager auf dem Platz stehen und zumindest schon einmal Teile der Einheiten mitmachen könnte", sagt Sportvorstand Peter Knäbel. "Dann wäre er deutlich vor dem Plan." Der Tabellenletzte bricht am 2. Januar auf in die Türkei, sein Camp schlägt er bis zum 11. Januar in Belek auf. Nach Möglichkeit sollen auch Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch) und Thomas Ouwejan (Innenbandteilriss im Knie) mitfliegen.

Sollte sich abzeichnen, dass zum Bundesliga-Start nach der WM-Pause nicht nur Kaminski, sondern dann auch noch van den Berg als Partner von Maya Yoshida wieder zur Verfügung stehen, könnte der Verein wieder abrücken von seinem ursprünglichen Plan, einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Das wiederum würde finanzielle Mittel für die Verstärkung der Offensive freisetzen.

Schnelle Außenbahnspieler gesucht

Hier suchen die Königsblauen insbesondere nach Außenbahnspielern, die der Mannschaft Geschwindigkeit verleihen. Viel Geld steht nicht zur Verfügung, das Budget liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.