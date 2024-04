Dinkci soll bereits in Freiburg unterschrieben haben

Das Interesse des SC Freiburg an Eren Dinkci vom 1. FC Heidenheim ist verbürgt, laut einem Bericht der Bild sollen die Breisgauer bereits Nägel mit Köpfen gemacht haben. Der 22-Jährige, der in dieser Saison von Werder Bremen an den Aufsteiger ausgeliehen ist, hat dem Bericht zufolge bereits am Dienstag einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben. Dinkci erzielte für Heidenheim in dieser Saison bisher acht Tore, bereitete weitere fünf Treffer vor und ist laut Messung der schnellste Spieler dieser Bundesliga-Saison. Bei Werder besitzt Dinkci eine Ausstiegsklausel, die sich auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag bewegen soll.