Dinkci ist ein Kandidat in Freiburg

Noch-Trainer Christian Streich hatte bereits angekündigt, dass der SC Freiburg im Sommer einige neue Spieler an Land ziehen möchte. Neben Mittelfeldspieler Patrick Osterhage ist auch Stürmer Eren Dinkci auf dem Radar des Sport-Clubs. Nach kicker-Informationen zeigt Freiburg starkes Interesse an dem aktuell von Bremen nach Heidenheim verliehenen Angreifer, der auf acht Tore und fünf Assists in der laufenden Saison kommt. Die Ausstiegsklausel des 22-Jährigen beläuft sich auf einen mittleren einstelligen Millionen-Betrag - auch Heidenheim würde ihn gerne fest verpflichten.