Dietz erweitert Baumgarts Möglichkeiten

Vor mehr als einem Jahr hatte sich Florian Dietz das Kreuzband gerissen. Am Freitagabend im Kellerduell mit Darmstadt 98 steht der Angreifer erstmals wieder im Profikader. Damit wächst die Auswahl im Sturm für FC-Coach Steffen Baumgart wieder.

Gerade mal elf Bundesligaspiele hatte er gemacht, da traf ihn das ganz große Pech. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in der Partie des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim (1:1) Ende Oktober vergangenen Jahres riss sich Florian Dietz das Kreuzband. Zuvor war der Angreifer gut in die Saison gestartet, hatte sogar viermal in der Startelf gestanden. Statt Bundesligastadien sah der 25-Jährige dann erst mal die Reha-Zentren der Region Köln von innen.

Comeback nach mehr als einem Jahr

Dietz' Aufstieg vom Regionalliga- zum Bundesligaspieler wurde rüde gestoppt. Doch er kämpfte sich zurück, mischte im Sommer-Trainingslager in Österreich wieder im Training mit und sammelte in sechs Partien der Kölner U 21 Spielpraxis in der Regionalliga West. Nun wird Dietz am Freitagabend im Kellerduell beim SV Darmstadt 98 (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nach mehr als einem Jahr wieder im Spieltagskader stehen.

FC-Trainer Steffen Baumgart bekommt damit mit dem 1,90 Meter großen Stürmer eine dritte Option für das Sturmzentrum. Gut möglich, dass Baumgart sie bereits in den kommenden Partien ausnutzen wird. Denn weder Stammstürmer Davie Selke (elf Spiele, drei Tore, kicker-Notenschnitt 4,0) noch Steffen Tigges (neun Einsätze, kein Tor, Notenschnitt 4,75) waren in dieser Saison bislang vom Glück geküsst.

Niemand ist so harmlos wie Köln

"Ruhe und Klarheit" vermisst Baumgart vor dem Tor. Ein Hoffnungsschimmer: "Wir kommen in den Strafraum, wir kommen in die Situationen - aber nicht in die zum Abschluss." Nur neun Treffer in zwölf Ligaspielen bislang sind aber viel zu wenig. Ähnlich harmlos ist nur der VfL Bochum, der aber zwei Treffer mehr erzielt hat.

Gegen Darmstadt - mit 33 Gegentreffern bislang die Schießbude der Liga - soll endlich der Offensiv-Knoten platzen. Allerdings stabilisierten sich die Lilien zuletzt, kassierten nur noch zwei Tore in den zurückliegenden dre Partien und stehen drei Punkte vor dem FC auf Rang 15. Der Druck lastet also auf den Geißböcken, ein Sieg ist nicht Pflicht, aber bitter nötig. Nicht daran mitwirken können wird neben Offensivspieler Sargis Adamyan (Hüftprobleme) Rechtsverteidiger Benno Schmitz, der erkrankt nicht nach Hessen reiste.