Diesen Rekord stellte Kane bei Bayern mit Ankunft auf

Der Boom ist nach wie vor riesengroß. Sein Transfer bringt den Münchner auch internationales Ansehen. Harry Kane zieht die Menschen an, er sorgt beim FC Bayern für erfolgreiche Betriebszahlen - und prompt für eine neue Bestmarke.

Nach wie vor erregt Harry Kane eine riesige Aufmerksamkeit. Ob an der Säbener Straße, bei Marketingterminen wie in Ingolstadt oder im Stadion. Das Interesse am 30-Jährigen ist enorm und sorgt fernab des Sportlichen für großes Ansehen beim FCB. Einerseits, weil CEO Jan-Christian Dreesen in den Verhandlungen mit Daniel Levy frühzeitig, noch vor dem ersten Pflichtspiel, eine Einigung erzielen konnte. Andererseits, weil Kane natürlich eine weltweite Strahlkraft mitbringt.

Merchandise-Bestwert: 13.000 Trikots am Tag nach der Verpflichtung

Kane hat, auch dank der globalen Präsenz der Premier League, nicht nur in Europa seine Fans, sondern auch in Übersee. Welchen Boom seine Verpflichtung ausgelöst hat, zeigten der Andrang bei den bayerischen Fanshops und die Zahlen aus dem Merchandising.

Nach kicker-Informationen hat der FC Bayern am Tag nach dem Wechsel mehr als 13.000 Trikots mit dem Namen Kane auf dem Rücken verkauft und insgesamt mit Fan-Artikeln einen neuen Rekord aufgestellt. Zuvor brachten die Münchner am Tag nach dem gewonnenen Champions-League-Finale 2020 die meisten Merchandising-Produkte an den Mann und die Frau. Kane toppte dies.

Drei Säulen der Refinanzierung: sportlicher Erfolg, Merchandising, Vermarktung

Das könnte den deutschen Rekordmeister künftig für den internationalen Markt noch attraktiver machen. Kane stärkt die Marke FC Bayern. Mit ihm, so die leise Hoffnung, könnten neue wirtschaftliche Partner gefunden werden, die sich dem Hype um den Engländer anschließen.

Schließlich gibt es in puncto Refinanzierung dieser mehr als 100 Millionen Euro Ablöse drei Säulen, um diese herbeizuführen: den sportlichen Erfolg - also Kanes fußballerischen Wert, der im besten Fall zu Titeln führen soll -, einen Anstieg im Verkauf von Merchandisingprodukten und die Vermarktung/das Sponsoring, das dem FC Bayern weitere Kooperationen bescheren soll.

