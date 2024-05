Diese Entscheidungen können am 37. Spieltag in der 3. Liga fallen

Zwei Spieltage stehen noch an, einige Entscheidungen sind in der 3. Liga schon gefallen. Doch nicht alle. Wer geht noch hoch? Wer steigt noch ab? Am kommenden Wochenende könnte sowohl oben als auch unten schon komplett die Spannung herausgenommen werden. Ein Überblick.

Die einen schielen am Wochenende nach oben, die anderen nach unten: Preußen Münster und der Hallesche FC. imago images (2)