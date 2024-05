Die Saison ist für Karbstein doch noch nicht zu Ende

Malte Karbstein flog bei der Partie des SV Waldhof Mannheim beim FC Ingolstadt vom Platz, die Saison ist für den Abwehrspieler aber noch nicht gelaufen.

Beim 1:1 in Verl beendete Mannheim nach der Gelb-Roten Karte für Samuel Abifade das Spiel mit einem Mann weniger, eine Woche später erwischte es Malte Karbstein bei der Partie in Ingolstadt. Wieder beendete Mannheim das Spiel in Unterzahl, wieder kassierte Waldhof noch den Ausgleich - beim FCI sogar tief in der Nachspielzeit.

Eben, weil Karbstein nicht mehr auf dem Platz war und "uns unser Kopfballspieler auch gefehlt" hat, wie Trainer Marco Antwerpen am MagentaSport-Mikrofon nach dem Last-Minute-Nackenschlag betonte. Im nun anstehenden Spiel am kommenden Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SV Sandhausen muss Antwerpen auf seinen Innenverteidiger verzichten, kann auf den 26-Jährigen aber am 38. und damit letzten Spieltag wieder zurückgreifen.

Das DFB-Sportgericht hat die Notbremse von Karbstein in der 75. Minute, als er den durchgestarteten Ingolstädter Angreifer Julian Kügel am Trikot zog und von Schiedsrichter Lars Ernst mit Rot vom Platz geschickt wurde, mit einer Sperre von nur einem Spiel geahndet. "Unsportliches Verhalten" wird Karbstein zur Last gelegt.

Nachdem Karbstein mit der Mindestsperre für den Platzverweis belegt wurde, kann er im abschließenden Saisonspiel bei Erzgebirge Aue am 18. Mai wieder mitwirken. Ob es da für den SV Waldhof noch um den Klassenerhalt geht, wird sich am Wochenende zeigen. Mit einem Sieg gegen Sandhausen könnten die Mannheimer gerettet sein, dafür müsste Bielefeld den Halleschen FC schlagen. Auch ein Unentschieden des HFC bei einem eigenen Sieg reicht der Antwerpen-Elf.