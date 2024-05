Grönning kontert Okpala: Mannheim verspielt in Unterzahl den Sieg

3. Liga - Highlights by MagentaSport 06.05.2024

5:29In Unterzahl brachte Mannheim die Führung in Ingolstadt nicht ins Ziel. In einer wilden Szene in der Schlussphase bugsierte Sebastian Grönning den Ball irgendwie über die Linie und sorgte mit dem Ausgleich für Frust im Waldhof-Lager.