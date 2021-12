Diekmeier kämpferisch: "Dann kommen wir da unten raus"

Der SV Sandhausen steckt weiter im Abstiegskampf der 2. Bundesliga fest. Der Kapitän sieht aber Fortschritte.

Holstein Kiel und der SV Sandhausen trennten sich am Samstag zum Abschluss der Hinrunde mit 2:2. Das Remis half keinem der beiden Teams weiter. Beim SVS erhöhte sich die Serie siegloser Spiele auf fünf - das Team von Trainer Alois Schwartz blieb auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Doch zumindest Cebio Soukou kann über seine persönliche Bilanz nicht klagen. Beim 2:2 in Kiel erzielte der 29-Jährige sein zweites Saisontor, auf Schalke (2:5) und gegen Paderborn (1:1) machte er sich als Vorbereiter verdient. "Verdammt ärgerlich", fand der Stürmer den späten Kieler Ausgleich. Aber er gestand: "Wir haben nach der Pause die Bälle nicht lange genug gehalten, zu wenig Druck gemacht."

Fortschritte sah indes der Kapitän. "Wenn wir so weitermachen, kommen wir da unten raus", betonte Dennis Diekmeier trotz der mageren 14 Punkte auf dem Konto - die zweitschwächste Hinrundenbilanz in der zehnjährigen Zweitliga-Geschichte. 2018/19 waren es nur 12, der Klassenerhalt glückte dem SVS dank eines Husarenritts in der Rückrunde mit 26 Punkten dennoch.

Im letzten Spiel des Jahres in Düsseldorf (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) will der SVS deshalb noch mal alles reinpacken.

SVS lädt zu einem Informationsabend

Im neuen Jahr hat der Verein derweil einen Informationsabend geplant. Am 20. Januar wird der SVS der Öffentlichkeit seine Erweiterungspläne im Bereich Nachwuchsleistungszentrum sowie seine Sicht auf einen möglichen Stadionneubau noch einmal ausführlich vorstellen, bevor in dieser Angelegenheit seitens des Gemeinderates in Sandhausen eine Entscheidung gefällt wird. Im Anschluss an die Präsentation wird SVS-Präsident Jürgen Machmeier offene Fragen aus dem Publikum beantworten.