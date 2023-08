Die zwei Müller-Fragen beim FC Bayern

Jamal Musiala (20) wird dem FC Bayern vorerst verletzt fehlen. Eine Startelfgarantie für Thomas Müller (33) gibt es dafür trotzdem nicht.

Eine "ungewöhnlich lange Woche" wird der FC Bayern hinter sich haben, wenn er am Sonntagfrühabend den FC Augsburg in der Allianz-Arena empfängt (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker und auf DAZN).

Nach dem 4:0-Auftaktsieg in Bremen am vergangenen Freitag hatte Thomas Tuchel genug Zeit, seine Mannschaft auf die Aufgabe gegen den auswärts seit 13 Spielen sieglosen FCA vorzubereiten. "Sie spielen ein sehr hohes Vorchecking", glaubt der 49-Jährige zu wissen. "Also wir erwarten teilweise eine Manndeckung in der gegnerischen Hälfte, wenn sie diesen Stil beibehalten. Wir erwarten einen Mix aus einer sehr konterstarken Mannschaft, aber auch eine Mannschaft, die mittlerweile versucht, spielerische Lösungen zu finden und eine bisschen unorthodoxe Grundordnung dafür wählt."

Diese Fragen stellen sich

Und wie sieht es mit der eigenen Mannschaft aus? Jamal Musiala wird wegen eines Muskelfaserrisses vorerst ausfallen, damit ist Tuchel im Vergleich zum Bremen-Spiel zu einem Wechsel gezwungen. Thomas Müller stünde nach langer Hüftverletzung wieder bereit, "wir können aber nicht wegdiskutieren, dass er die gesamte Vorbereitung verpasst hat".

Die zwei Fragen, die sich beim Routinier stellen: "Wollen wir ihn von Anfang an auf dem Platz haben oder wollen wir uns die Option behalten, dass er am Ende für uns auf dem Platz steht?" In letzterer Form hatte Müller in Bremen einen guten Eindruck hinterlassen und sogar das 3:0 von Leroy Sané vorbereitet.

Wer sind die anderen Optionen?

Klar ist für Tuchel zumindest, dass Müller keine 90 Minuten spielen wird. "Das sage ich jetzt einfach mal. Auf dem Niveau, auf dem wir wollen, dass er spielt und mit der Intensität, mit der er auch spielen muss, um gut zu sein, das ginge nicht." Nach langwierigen Problemen ist der Ur-Bayer inzwischen schmerzfrei, fühlt sich gut. "Das ist das Wichtigste", findet Tuchel, denn: "Das merkt man ihm auch im Training an. Das ist ein komplett neues Level, wenn er sich frei fühlt."

Möglich wäre also auch, dass Serge Gnabry, der seinerseits wegen Hüftbeschwerden beim Auftakt gefehlt hatte, zurückkehrt und auf der Zehn beginnt, möglich ist auch die Hereinnahme von Ryan Gravenberch. Tuchel lässt sich nicht in die Karten schauen: "Müsst ihr alle warten bis Sonntagabend."

Ansonsten gibt es für den Trainer "leitungs- und ergebnistechnisch sehr wenig Grund zu wechseln", was auch dafür spricht, dass in der Innenverteidigung wieder das Duo Upamecano/Kim beginnt und davor auf der Doppelsechs Kimmich/Goretzka. "Falls wir irgendeine taktische Besonderheit brauchen, halten wir uns das natürlich immer vor, aber im Grundsatz gibt es sonst keinen Grund."