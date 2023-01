Die Winter-Transferpläne der 18 Bundesligisten

Das Winter-Transferfenster in Deutschland ist geöffnet. Was planen die 18 Bundesligisten? Der aktuelle Stand im Kurz-Überblick.

FC Bayern

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Ein neuer Torwart

Wer könnte gehen? Keiner

SC Freiburg

Wer ist schon da? Kenneth Schmidt (20; Abwehr, eigene U 23)

Wer ist schon weg? Keven Schlotterbeck (25, Abwehr, VfL Bochum, Leihe)

Wer könnte kommen? Keiner

Wer könnte gehen? Kevin Schade (21, Angriff, Brentford), Hugo Siquet (20, Abwehr), Noah Weißhaupt (21, Mittelfeld, Leihe 2. Liga)

RB Leipzig

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Keiner

Wer könnte gehen? Hugo Novoa (19, Angriff, Ausleihe angedacht)

Eintracht Frankfurt

Wer ist schon da? Paxten Aaronson (19, Mittelfeld, Philadelphia Union, drei Millionen Euro Ablöse), Simon Simoni (18, Tor, Dinamo Tirana, 400.000 Euro Ablöse)

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Ein Stürmer, falls Borré geht; ein Linksverteidiger, falls Pellegrini geht

Wer könnte gehen? Rafael Santos Borré (27, Angriff), Luca Pellegrini (23, Abwehr), Jerome Onguené (25, Abwehr)

1. FC Union Berlin

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Tymoteusz Puchacz (23, Abwehr, Panathinaikos Athen, Leihe bis Saisonende)

Wer könnte kommen? Ein zentraler Mittelfeldspieler, ein Außenverteidiger

Wer könnte gehen? Kevin Möhwald (29, Mittelfeld, Transfer angedacht), Levin Öztunali (26, Mittelfeld, Transfer), Tim Skarke (26, Mittelfeld, Transfer/Leihe), Laurenz Dehl (21, Mittelfeld, Transfer/Leihe), Fabio Schneider (20, Mittelfeld, Transfer/Leihe), Tim Maciejewski (21, Mittelfeld, Leihe)

Borussia Dortmund

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Wohl keiner

Wer könnte gehen? Felix Passlack (24, Abwehr), Nico Schulz (29, Abwehr)

VfL Wolfsburg

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Max Kruse (34, Mittelfeld, Vertrag aufgelöst)

Wer könnte kommen? Ein Linksverteidiger, ein linker Innenverteidiger

Wer könnte gehen? Jerome Roussillon (29, Abwehr), Josuha Guilavogui (32, Mittelfeld), Josip Brekalo (24, Abwehr), Maximilian Philipp (28, Mittelfeld), Luca Waldschmidt (26, Mittelfeld)

Borussia Mönchengladbach

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Eventuell ein Ersatz für Sommer und/oder Bensebaini

Wer könnte gehen? Yann Sommer (34, Tor), Ramy Bensebaini (27, Abwehr), eventuell Stefan Lainer (30, Abwehr)

Werder Bremen

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Benjamin Goller (23, Abwehr, 1. FC Nürnberg, ablösefrei mit erfolgsabhängigen Nachschlägen)

Wer könnte kommen? Keiner

Wer könnte gehen? Nicolai Rapp (26, Mittelfeld, vor Leihe zum 1. FC Kaiserslautern), Dudu (23, Tor)

1. FSV Mainz 05

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Niklas Tauer (21, Abwehr, Schalke 04, Leihe bis 2024, einsatz- und ligaabhängige Leihgebühr von maximal 450.000 Euro)

Wer könnte kommen? Ein Innenverteidiger hat Priorität, ein Stürmer

Wer könnte gehen? Keiner

TSG Hoffenheim

Wer ist schon da? Kasper Dolberg (25, Angriff, zuletzt ausgeliehen an den FC Sevilla, Leihe plus Kaufoption von OGC Nizza)

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Je nach Entwicklung bei Dabbur und Bebou ein weiterer Angreifer, womöglich auch ein zusätzlicher Sechser

Wer könnte gehen? Jacob Bruun Larsen (24, Angriff, zuletzt aber an der Leiste operiert); für mehr Spielpraxis auf Leihbasis womöglich Fisnik Asllani (20, Angriff), Finn Ole Becker (22, Mittelfeld), Luca Philipp (22, Tor)

Bayer 04 Leverkusen

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Keiner

Wer könnte gehen? Charles Aranguiz (33, Mittelfeld)

1. FC Köln

Wer ist schon da? Davie Selke (27, Angriff, Hertha BSC, ablösefrei)

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Keiner

Wer könnte gehen? Keiner

FC Augsburg

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Arne Engels (19, Mittelfeld, Club NXT Brügge)

Wer könnte gehen? Keiner

Hertha BSC

Wer ist schon da? Keiner

Wer ist schon weg? Linus Gechter (18, Abwehr, Eintracht Braunschweig), Vladimir Darida (32, Mittelfeld, Aris Saloniki), Davie Selke (27, Angriff, 1. FC Köln)

Wer könnte kommen? Ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer

Wer könnte gehen? Deyovaisio Zeefuik (24, Abwehr)

VfB Stuttgart

Wer ist schon da? Ömer Beyaz (19, Mittelfeld, war an 1. FC Magdeburg ausgeliehen)

Wer ist schon weg? Mateo Klimowicz (22, Mittelfeld, Atletico San Luis, war ausgeliehen an Bielefeld, keine Leihgebühr)

Wer könnte kommen? Josuha Guilavogui (32, Mittelfeld, VfL Wolfsburg)

Wer könnte gehen? Beyaz

VfL Bochum

Wer ist schon da? Keven Schlotterbeck (25, Abwehr, SC Freiburg)

Wer ist schon weg? Keiner

Wer könnte kommen? Kunde (27, Mittelfeld, Olympiakos Piräus)

Wer könnte gehen? Lys Mousset (26, Angriff, eventuell nach Zypern)

FC Schalke 04

Wer ist schon da? Kozuki (22, AB off., eigene U 23), Niklas Tauer (21, Abwehr, Mainz 05, Leihe bis 2024, einsatz- und ligaabhängige Leihgebühr von maximal 450.000 Euro)

Wer ist schon weg? Kerim Calhanoglu (20, Abwehr, SV Sandhausen, Leihe), Florian Flick (22, Mittelfeld, 1. FC Nürnberg, Leihe)

Wer könnte kommen? Zwei schnelle Außenbahnspieler wie Wunschlösung Tim Skarke (26, Mittelfeld, Union Berlin)

Wer könnte gehen? Jordan Larsson (25, Angriff)