Die weiße Wand hat Berlin fest in ihrer Hand

Bei ihrem EM-Debüt sorgen die Färöer Inseln für Begeisterung in Berlin. Das liegt zwar auch am talentierten Team, mehr aber noch an den frenetischen Fans, die auch in einem Premier-League-Stadion stehen könnten.

Spätestens nach Abpfiff gab es am Samstagabend kein Halten me: Die Fans der Färöer Inseln begeistern in Berlin. Sascha Klahn