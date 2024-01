Was wurde eigentlich aus den Handball-Europameistern von 2016?

Niclas Pieczkowski (34, damaliger Verein: TuS N-Lübbecke)

Pieczkowski ist von Höhen aus dem Jahr 2016 mittlerweile weit entfernt. Der Spielmacher stand nach dem EM-Triumph fünf Jahre in Leipzig unter Vertrag, danach noch zwei in Minden. Mittlerweile spielt er bei seinem Heimatverein VfL Eintracht Hagen in der 2. Bundesliga. imago images