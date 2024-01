"Die Verletzung ist extrem bitter": Kehl hat sich den Fuß gebrochen

Es kommt knüppeldick für den Tabellenletzten VfL Osnabrück. Chefcoach Uwe Koschinat beklagt nach der Niederlage in Karlsruhe gleich mehrere Ausfälle im Team.

Der VfL Osnabrück unterlag am vergangenen Freitag nicht nur mit 1:2 beim Karlsruher SC, sondern verlor auch noch Mittelfeldspieler Lars Kehl. Der 21-Jährige hat sich im Wildpark den Mittelfuß gebrochen und fällt für längere Zeit aus. Dies teilte der VfL am heutigen Montag mit.

Die Niederlage in Baden war bereits das zehnte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Der Negativrekord aus der Abstiegssaison 2020/21 wurde damit eingestellt. Und nun werden die Personalsorgen größer.

"Lars hat herausragend trainiert"

"Die Verletzung ist extrem bitter. Lars hat herausragend trainiert und war ein Startelfkandidat in Karlsruhe", so Trainer Uwe Koschinat.

Kehl hat in dieser Spielzeit acht Partien für Osnabrück absolviert. Siebenmal wurde er eingewechselt, einmal ausgewechselt. Einmal war er im DFB-Pokal im Einsatz.

Abwehrspieler Athanasios Androutsos verletzte sich in Karlsruhe an der Hand, könnte aber bereits am Samstag im Heimspiel gegen den SC Paderborn wieder zur Verfügung stehen. Der Grieche war am Wochenende in seiner Heimat, um einige persönliche Dinge zu klären und kehrt heute nach Osnabrück zurück. Zudem können Florian Bähr und Robert Tesche aktuell nicht trainieren, beide sind krank.

Es wird immer bedrohlicher für den Aufsteiger

Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück hat als Tabellen-18. nur neun Punkte auf dem Konto und bereits acht Zähler Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz, den Eintracht Braunschweig innehat. Rang 15 und der 1. FC Kaiserlautern liegen neun Punkte entfernt. Der Anschluss ist fern.