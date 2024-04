Die Stiller-Szene: Warum der VfB einen Elfmeter wollte

Neben der Beschäftigung mit den eigenen Fehlern im Zuge des 1:2 bei Werder Bremen drehte sich in der Spielanalyse der Stuttgarter Verantwortlichen einiges um eine potenzielle Elfmeterszene.

Neben der Beschäftigung mit den eigenen Fehlern im Zuge des 1:2 bei Werder Bremen drehte sich in der Spielanalyse der Stuttgarter Verantwortlichen einiges um eine potenzielle Elfmeterszene. Der Tenor der VfB-Profis und -Funktionäre war klar: In der 68. Minute hätte sich niemand auf Seiten der Gastgeber über einen Strafstoß beschweren können.

Was war passiert? Nach einer Flanke von Maximilian Mittelstädt stieg Angelo Stiller am Fünfereck hoch, setzte den Ball per Kopf über das Bremer Tor und wurde nur Sekundenbruchteile später von Werder-Schlussmann Michael Zetterer niedergestreckt. "Der Torwart haut ihm komplett ins Gesicht, da kann man auch Elfmeter pfeifen", ärgerte sich Deniz Undav am DAZN-Mikrofon. Auch Sebastian Hoeneß war - bei aller Selbstkritik an fehlender Schärfe und Effizienz in den entscheidenden Momenten am Sonntagnachmittag - der Meinung: "Er trifft ihn im Gesicht, da gehören die Fäuste nicht hin. Wir haben die Erfahrung schon gemacht, dass es da Elfmeter geben kann."

Damit spielte der Trainer auf eine durchaus vergleichbare Szene aus der Vorsaison an: Am 14. Mai 2023 segelte im Duell mit Bayer Leverkusen ein langer Ball in den VfB-Strafraum. Weil Dan-Axel Zagadou diesen klärte, räumte der herauseilende Fabian Bredlow damals nicht das Leder ab, sondern Leverkusens Edmond Tapsoba. Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte nach dem Video-Studium auf den Punkt, Exequiel Palacios traf zum 1:1-Endstand, ein herber Schlag für die damals im Abstiegskampf steckenden Schwaben. "Eine Scheißsituation. Wenn Daxo nicht an den Ball kommt, boxe ich den Ball raus. Dann ist alles gut. So wird es halt als Foul und Elfer ausgelegt", sagte Bredlow damals.

Warum verzichtete Schröder auf ein Video-Studium?

Der VAR hatte die Szene in Bremen auch gecheckt, wie damals den Zweikampf zwischen Bredlow und Tapsoba. Doch anders als im Mai 2023, als Willenborg sich selbst die Bilder ansah und dann auf den Punkt zeigte, verzichtete Referee Robert Schröder auf ein Video-Studium. Warum? Das hängt mit der praktischen Regelauslegung zusammen. Vor dem Kontakt mit Zetterer hatte Stiller bereits abgeschlossen, in aller Regel muss ein Kontakt danach nicht mehr als Foul geahndet werden, es sei denn, er ist derart rücksichtslos, dass im Normalfall mindestens eine Gelbe Karte fällig wäre. Das ist ein Unterschied zu Bredlow/Tapsoba. Während Zetterer eher mit der flachen Hand gegen Stillers Kopf "patscht", räumte Bredlow den Leverkusener damals mit den Fäusten gegen den Kopf regelrecht ab, entsprechend erhielt der VfB-Schlussmann auch eine Verwarnung. Daher schickte der VAR Willenborg damals auch zum Video-Studium, was Felix Zwayer bei Schröder nicht tat. Klar ist aber auch: Ein Strafstoß wäre in jedem Fall möglich gewesen.