Die Spur führt nach Molde: Möller Daehli vor Abschied vom FCN

Mats Möller Daehli spielt beim 1. FC Nürnberg nur noch eine Nebenrolle. Am Dienstag war der Norweger zu Gesprächen in der Heimat.

Mats Möller Daehli passt in Nürnberg nicht mehr ins System. DeFodi Images via Getty Images

Als Mats Möller Daehli im Winter 2021 per Leihe von Europapokal-Teilnehmer KRC Genk ins Frankenland wechselte, war die Freude beim 1. FC Nürnberg groß. Der Norweger schwang sich schnell zu einem der Schlüsselspieler unter Ex-Trainer Robert Klauß auf; nach einer überzeugenden ersten Halbserie, die die Erwartungen schürte, verpflichtete der FCN den norwegischen Mittelfeldmann fest.

In seiner ersten vollen Spielzeit, in der dem "Club" erst im Saisonfinale die Luft im Aufstiegsrennen ausging, ließ Möller Daehli immer wieder seine Fähigkeiten aufblitzen. Seither jedoch befindet sich der mittlerweile 28-Jährige - auch verletzungsbedingt - in einem Formloch.

Nur viermal Startelf unter Fiel

Unter Neu-Coach Cristian Fiel stand Möller Daehli in der laufenden Saison nur viermal in der Startelf, vier Joker-Einsätze kamen hinzu. Die Bilanz: Ein Assist, kicker-Durchschnittsnote 3,92.

Als Sportvorstand Dieter Hecking vor dem Jahreswechsel ankündigte, den weiterhin aufgeblähten Kader ausdünnen zu wollen, zählte selbstredend auch Möller Daehli zu den wahrscheinlichsten Kandidaten.

Die Spur führt nach Norwegen

Beim Trainingsauftakt am Dienstag am Valznerweiher fehlte der Spieler nun aufgrund "persönlicher Gründe". Wohl, um sich mit seinem Abschied aus Deutschland zu befassen. Wie norwegische Medien berichten, befand sich Möller Daehli am Dienstagnachmittag in der norwegischen Heimat, genauer gesagt in Molde, wo er bereits in der Hinserie 2013/14 spielte.

Gegenüber der Zeitung "Romsdals Budstikke" bestätigte Oystein Neerland, Sportdirektor von Molde FK, ein Treffen mit dem Noch-Nürnberger. "Es stimmt, dass er einen kurzen und angenehmen Besuch gemacht hat", so der ehemalige Stürmer. "Was dabei herauskommen wird, steht noch in den Sternen."

Ob die Nürnberger trotz seines bis Sommer 2025 gültigen Vertrages noch eine nennenswerte Transfersumme werden einnehmen können, ist ob der sportlichen Rolle Möller Daehlis fraglich. Vielmehr wird es den Verantwortlichen darum gehen, das Gehalt eines der Top-Verdiener einzusparen. Der Schritt zurück in die norwegische Heimat dürfte somit nicht nur für den Spieler, der sich seit Jahren auf der Suche nach der Form alter Tage befindet, Sinn ergeben.