Die offene Torwartfrage kurz vor dem ersten Finale

In elf Tagen bestreitet der FC Bayern mit dem Supercup gegen RB Leipzig sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison. Völlig offen ist, wer dann das Tor hütet.

Manuel Neuer, Sven Ulreich, Yann Sommer, Mister X: Das Torhüter-Puzzle beim deutschen Rekordmeister bleibt aktuell ungelöst. Klar ist, dass Kapitän Neuer nach seinem höchst komplizierten Unterschenkelbruch vor knapp acht Monaten ein baldiges Comeback anstrebt und als Nummer 1 zu alter Stärke zurückfinden möchte. Doch der 37-Jährige fehlt bei der Asien-Reise, schuftet in München für seine Rückkehr und muss bei dieser wohl einen Kaltstart ohne Testspiel bewältigen. Der Supercup (12. August, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte als Zeitpunkt zu früh kommen, ebenso der Bundesligastart knapp eine Woche später.

Bis dahin braucht es einen Platzhalter. Bei den bisherigen Testspielen startete Sommer, doch den erst im vergangenen Winter verpflichteten Schweizer zieht es zu Inter Mailand. Gut möglich, dass die Klubs nach Bayerns Rückkehr aus Singapur eine Einigung finden und Sommer schon beim Supercup nicht mehr dabei ist. Trainer Thomas Tuchel war und ist von ihm nicht überzeugt.

Ein neuer Keeper soll noch kommen

Bliebe Sven Ulreich, die ewige Nummer 2, die am Donnerstag 35 Jahre alt wird. In Asien pausierte er zwischendurch, sollte aber im Ernstfall einsatzfähig sein. Dass er die Rolle über einen gewissen Zeitraum ausfüllen kann, hat der frühere Stuttgarter schon öfter bewiesen. Auch im Supercup und zum Bundesligastart bei Werder Bremen?

Klar ist, dass die Bayern nicht das Risiko eingehen werden, nur mit Neuer und Ulreich die Saison zu bestreiten. Daher soll ein neuer Keeper kommen. Im Idealfall per Leihe und mit überschaubaren Kosten, im Idealfall jemand, der zuverlässig im Tor steht. Offen, wer das sein wird.

Man kann den Verantwortlichen nur wünschen, dass sie einen besseren Plan haben als es das Name-Dropping diverser Medien vermuten lässt. Kein Tag ohne neuen Kandidaten. Mister X müsste dann aber auch erstmal die neuen Mitspieler kennenlernen und sich eingewöhnen, eventuell schon bei der Generalprobe gegen die AS Monaco am 7. August. Andererseits: Auch Sommer stand nach nur einer Trainingseinheit sofort im Tor. Im Januar, beim 1:1 in Leipzig. Doch wer hält beim Wiedersehen die Bälle auf das Bayern-Tor?