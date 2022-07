"Die Nummer 16 ist zurück": Bochum verpflichtet Stafylidis fest

Der VfL Bochum hat Konstantinos Stafylidis vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim verpflichtet. Der Grieche ist kein Unbekannter, da er in der abgelaufenen Saison bereits leihweise für den VfL auflief.

Der VfL Bochum hat seine "Wunschlösung" auf der Außenverteidiger-Position fest verpflichtet: Konstantinos Stafylidis, der bereits in der vergangenen Spielzeit leihweise für den VfL aktiv war, wechselt fest von der TSG Hoffenheim nach Bochum. Über die Höhe der Ablöse machten die beiden Bundesligisten keine Angaben. Der Grieche unterschrieb an der Castroper Straße einen Vertrag bis 2023 - so lange war auch ursprünglich noch sein Kontrakt bei den Kraichgauern gültig.

Außenverteidiger überzeugt mit seiner Flexibilität

Vor allem die Flexibilität des Defensivspielers überzeugte die Verantwortlichen von der Festverpflichtung: "Er kann auf den Außenbahnen ebenso wie im Zentrum eingesetzt werden", wird Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL, in der Pressemitteilung zitiert. Stafylidis, für den das vergangene Jahr eines der "außergewöhnlichsten" seiner Karriere gewesen ist, freut sich über den Verbleib im Ruhrgebiet und formuliert gleich das Ziel: "Die Nummer 16 ist zurück. Wir werden alles daransetzen, auch in dieser Saison wieder für viele emotionale Momente zu sorgen, um am Ende die Klasse zu halten."

In Hoffenheim fand der 28-Jährige auch verletzungsbedingt nie wirklich zu seiner Form, weshalb er in zwei Jahren bei der TSG lediglich in sieben Bundesligapartien auf dem Platz stand. "Stafy wurde in seiner Zeit bei uns leider von Verletzungen zurückgeworfen, sodass die Erwartungen, die beide Seiten hatten, nicht erfüllt werden konnten", so 1899-Direktor Profifußball Alexander Rosen.

Für den Linksfuß bleibt der VfL die vierte Station im Bundesliga-Oberhaus. Im Alter von 18 schloss er sich Bayer Leverkusen an, ehe er über Augsburg nach Hoffenheim kam. Insgesamt weist er eine Erfahrung von 84 Bundesligapartien auf und erzielte sechs Treffer - für die Bochumer traf er in den bisherigen 26 Pflichtspielen aber noch nicht.