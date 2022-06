Die kleine Besonderheit an Bayerns Bundesliga-Auftaktprogramm

Der Spielplan schickt die Bayern zum Bundesliga-Auftakt nach Frankfurt. Warum das Programm danach ein bisschen ungewöhnlich ist - eine kurze Zeitreise.

Saisonauftakt auswärts: 2021 kamen Thomas Müller und Co. in Gladbach nicht über ein 1:1 hinaus. Getty Images,

Der Termin-Kalender lässt im Profi-Fußball mittlerweile nur noch wenige Ausnahmen zu. Erst recht, wenn plötzlich im November und Dezember eine Weltmeisterschaft stattfindet. Da der DFL-Supercup aufgrund der engen Staffelung dieses Mal am Samstag vor dem ersten Bundesliga-Wochenende der Saison steigt - Meister Bayern reist zu Pokalsieger Leipzig -, wird das Erstrunden-Spiel der Münchner im DFB-Pokal wie im Vorjahr verschoben.

Erst nach dem 4. Bundesliga-Spieltag reist der FCB nach Köln-Müngersdorf und bekommt es in der Heimspielstätte des FC mit Drittligist Viktoria Köln zu tun. Vorher erwartet die Mannschaft von Julian Nagelsmann ein Auftaktprogramm, das im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren zumindest eine kleine Besonderheit bereithält.

2012 waren die Bayern letztmals nicht als Meister in eine Saison gestartet, damals bekam der Triple-Vize dafür aber die machbare Auswärts-Aufgabe bei Bundesliga-Neuling Greuther Fürth (3:0) und anschließend gleich zwei Heimspiele (6:1 gegen Stuttgart, 3:1 gegen Mainz). Ab 2013 durften sich die Anhänger des kommenden Abo-Meisters stets auf ein Heimspiel freuen, das - mit einer Ausnahme (2019 nur 2:2 gegen Hertha) - immer gewonnen wurde.

Erst im vergangenen Sommer - nach acht Auftakt-Heimspielen in Folge - fiel die Besonderheit, dass der Meister die neue Spielzeit auch zwingend im eigenen Stadion eröffnet. Die Bayern mussten also im August 2021 nach Mönchengladbach und nahmen durchaus glücklich einen Punkt beim 1:1 mit. Gleich danach wiederum erhielt der Titelverteidiger aber wieder zwei Heimspiele in Folge - auf ein 3:2 gegen Köln folgte ein 5:0 gegen Hertha.

Entweder ein Heimspiel zu Beginn oder zwei Heimspiele in Folge nach einem Auswärtsspiel? Das gilt 2022 nicht mehr. Der FCB tritt am Freitag, den 5. August, in Frankfurt an, erwartet anschließend den VfL Wolfsburg in der Allianz-Arena und muss dann wieder auswärts in Bochum ran. Und nach dem anschließenden Heimspiel gegen Gladbach geht's zum Pokalduell nach Köln.