Die Gewinner der Free Agency: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

#50: Unsere Free Agency Gewinnerteams

Die Footballerei und der kicker feiern "Goldene Hochzeit"! In dieser Woche gibt es bereits die 50. Folge von "Icing the kicker", den NFL-Podcast in Kooperation der beiden Plattformen. Dieses besondere Jubiläum wollten wir zusammen mit euch feiern. Deshalb haben wir die 50. Ausgabe live produziert! Neben der Beantwortung euer Fragen verraten wir euch u.a., welche NFL-Teams unserer Meinung nach als Gewinner aus der Free Agency gehen. Und: Persönlich wird's auch... Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire