Rekordgehalt und keine Verwunderung: 49ers vertrauen weiter auf McCaffrey

Wenn man in der Offense der San Francisco 49ers einen Unterschiedsspieler benennen muss, dürfte die Wahl von den meisten klar auf Christian McCaffrey fallen. Wenig verwunderlich bauen die Macher auch weiter auf "CMC".

Ende Mai 2022 hatten sich die Niners durchgerungen, einiges für Christian McCaffrey zu investieren. Der schon oft auch verletzungsbedingt fehlende Running Back der Carolina Panthers (2017 in der 1. Runde gedraftet) war von Head Coach Kyle Shanahan und seinem Team als fehlendes Puzzlestück der Offensive auserkoren worden - mit recht.

War der Alleskönner in seinen ersten sechs Jahren schon eine Hausnummer gewesen, etablierte sich "CMC" in San Fran zu einem der größten Offensivspieler dieser NFL-Zeit. Wer kann ihn aufhalten? Im Grunde keine gegnerische Defense. Über 2000 Rushing Yards und 20 Touchdowns in seinen ersten beiden 49ers-Spielzeiten, dazu über 1000 Receiving Yards plus weitere elf Scores: Der 27-Jährige ist die Allzweckwaffe bei den Kaliforniern, die mit ihm seither Richtung Super-Bowl-Sieg streben - und in diesem Jahr nach anfänglicher Führung im dramatischen Finale gegen die Kansas City Chiefs auch dank ihm (160 Total Yards, ein TD) so kurz vor dem Triumph waren.

Am Ende aber hatten Patrick Mahomes & Co. den längeren Atem und siegten mit 25:22 in der Verlängerung.

Ausnahme-Gehalt für Ausmahmespieler

Die Niners sind aber weiterhin stark aufgestellt, verfügen in Shanahan eben über einen der besten Head Coaches der Liga - und gelten schon jetzt als einer der Top-Favoriten auf den Titelgewinn 2024/25. Das hat eben auch mit McCaffrey zu tun, der nun einen neuen Zweijahresvertrag erhalten hat.

19 Millionen US-Dollar verdient "CMC" dabei im Schnitt, was einen neuen Rekord für Running Backs in der NFL bedeutet. Von den 38 Millionen US-Dollar Gesamtvolumen in seinem Vertrag sollen 24 Millionen garantiert sein. Ein Extrabonus von acht Millionen US-Dollar rundet das Ganze ab.

McCaffrey, der bei den jährlichen Ehrungen der Liga den Preis als Offensive Player of the Year erhalten hat (MVP ist Ravens-Quarterback Lamar Jackson geworden), ist in diesem Gehaltskontext natürlich eine Ausnahme der Regel. Denn schon sein Alter von 27 Jahren stellt für die meisten Franchises einen Grund für eine Trennung von einem Läufer dar. Nur die wenigsten aus dieser Positionsgruppe erhalten auch im höheren Alter noch großes Vertrauen - als Alleskönner ist McCaffrey aber eine Ausnahme. Auch weil er in jüngerer Vergangenheit kaum mehr verletzt gewesen ist.