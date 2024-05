"Die Chance ist noch da": Selimbegovic nimmt seine Spieler in die Pflicht

Viele Chancen, noch über den Strich zu klettern, hat Hansa Rostock nicht mehr. Am Wochenende droht der Kogge der Abstieg. Mersad Selimbegovic nimmt seine Spieler vor dem Duell mit Schalke in die Pflicht.

Die Kogge droht zu sinken. Für Hansa Rostock ist die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Schalke klar. Nur mit einem Sieg kann der FCH verhindern, dass man am Sonntag bei einem Wiesbadener Dreier in Braunschweig absteigen könnte.

Nach vier Niederlagen am Stück dürfte das Selbstvertrauen an der Ostsee nicht allzu groß sein, auf die Unterstützung der eigenen Fans kann sich Hansa aber verlassen. 5734 Anhänger nehmen den Weg nach Gelsenkirchen auf sich, der Gästeblock in der Veltins-Arena ist ausverkauft.

Personelle Fragezeichen

Personell ist die Lage in Rostock derweil durchaus angespannt. Jasper van der Werff wird weiterhin ausfallen, auch hinter den Einsätzen von Konstantinos Stafylidis (Adduktorenprobleme), Felix Ruschke, Lukas Scherff und Nils Fröling steht ein Fragezeichen. "Es ist nicht einfach, aber die Lage ist so wie sie ist und das muss man annehmen. Die Chance ist noch da", gab sich Mersad Selimbegovic am Donnerstag auf der Pressekonferenz weiterhin kämpferisch - und stellte eine Mindestanforderung an seine Spieler. "Das Einzige, was ich keinem verzeihen könnte, ist, wenn man nicht alles probiert."

Hansas Coach will dabei verhindern, dass sich der Kopf zu sehr einschaltet. "Man darf nicht denken. Wenn man sich auf dem Platz zu viele Gedanken macht, läuft es nicht so, wie man will." Als Negativ-Beispiel nannte Selimbegovic die jüngste Niederlage gegen den KSC. "Gegen Karlsruhe ist uns das nach der Pause passiert und das hat gereicht, dass sie uns vor Probleme stellen können. Als wir dann 1:2 hinten lagen, ging es plötzlich wieder."

"Das war sehr emotional"

Die Geschichte vom vergangenen Wochenende sollte sich am Samstag bestenfalls nicht wiederholen. Viel mehr aber die vom letzten Gastspiel auf Schalke. Am 25. Spieltag der Saison 2021/22 gewann die Kogge dramatisch mit 4:3, auf drei Treffer von Simon Terodde hatte Hansa stets eine Antwort. "Jeder, der dort war, kann so ein Spiel nicht vergessen. Das war sehr emotional", so Selimbegovic, der damals aber noch Trainer von Jahn Regensburg war.

Für Schalke geht es nach dem eingetüteten Klassenerhalt derweil nur noch darum, die Spielzeit versöhnlich zu Ende zu bringen. Einen möglichen Leistungsabfall bei den Knappen kann Selimbegovic nicht vorhersagen. Viel mehr aber, dass seine Mannschaft mit der "Wucht zurechtkommen muss, mit der Schalke in den letzten Wochen unterwegs ist." Seit sechs Spielen ist S04 ungeschlagen, vor eigenem Publikum haben die Königsblauen sogar seit dem 20. Januar nicht mehr verloren.

Die Hürde ist also eine hohe für die sinkende Kogge. Am Wochenende droht der Untergang.