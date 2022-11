Die Bilanz von Bayerns Leihspielern

Mit Gabriel Vidovic, Malik Tillman und Bright Arrey-Mbi hat der FC Bayern vor dieser Saison drei Talente leihweise auf Wanderschaft geschickt, Torwart Alexander Nübel absolviert bereits seine zweite Saison auswärts. Die Bilanz des Quartetts fällt unterschiedlich aus.

Nübel: Zuverlässig in Monaco

Am meisten steht Alexander Nübel im Fokus und mit ihm die Diskussion, ob der 26-Jährige doch irgendwann zurückkehrt und Manuel Neuer als Nummer 1 beim deutschen Rekordmeister beerben wird oder nicht. Fest steht, dass Nübel bei AS Monaco die erwünschte Spielpraxis erhält, er stand in 22 von 23 möglichen Pflichtspielen im Tor, pausierte lediglich einmal in der Europa League. Von einzelnen Fehlern abgesehen erledigt er seine Aufgabe im Tor der Monegassen sehr zuverlässig und hat dadurch auch das Interesse aus England geweckt.

Tillman: Ordentlich, mehr nicht

Die drei Feldspieler sind in ihrer Entwicklung nicht so weit wie Nübel, aber auch allesamt jünger. Malik Tillman zog es in die schottische Premiership zun den ruhmreichen Glasgow Rangers. In der Liga durfte der 20-jährige Offensivspieler in 13 von 16 Partien ran, erzielte dabei drei Tore und gab einen Assist. Im Schnitt stand Tillman 66 Minuten auf dem Platz. In der Champions-League-Qualifikation hatte Tillman noch für die Rangers getroffen, in der Gruppenphase blieb er in fünf Einsätzen torlos. Das ist insgesamt ordentlich, mehr nicht. Die Rangers können nach dem Ende der Leihe im Sommer entscheiden, ob sie von ihrer Kaufoption Gebrauch machen, die bei rund sieben Millionen Euro liegen soll. Der FC Bayern wiederum hat sich ein Rückkaufrecht gesichert.

Vidovic: Ausbaufähige Ausbeute

Gabriel Vidovic entschied sich für die Eredivise in Holland, er spielt seit August bei Vitesse Arnhem. Der Klub setzte das Bayern-Talent in zehn von 14 Partien ein, im Schnitt 65,1 Minuten. Ein Spiel über die vollen 90 Minuten fehlt Vidovic noch, er wurde einmal ein- und neunmal ausgewechselt. Ein Tor und keine Vorlage sind ausbaufähig für den talentierten Offensivmann. Nach der Saison läuft die Leihe des 18-Jährigen aus.

Arrey-Mbi: Geringe Aussichten bei FCB-Profis

In Deutschland geblieben ist Bright Arrey-Mbi, den Hansi Flick 2020 bei den Profis einmal in der Champions League einsetzte. Der Innenverteidiger wurde nach einer erfolglosen Leihe zum 1. FC Köln an Hannover 96 weitergereicht. In 19 Pflichtspielen verzeichnet er sieben Einsätze, wobei es nach schwierigem Start zuletzt aufwärts ging und Trainer Stefan Leitl sich lobend äußerte. Von allen Vieren dürfte der 19-Jährige die geringsten Aussichten haben, es in den Profikader des FC Bayern zurückzuschaffen.