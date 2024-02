Die Beute beißt zurück: Llorente lässt alle hoffen

Real Madrid hat es gegen Atletico verpasst, sich vor dem Topspiel gegen Girona abzusetzen. Aus Gründen, die am Ende nur bedingt überraschten.

Wenn man bedenkt, dass Real Madrid in der Hinrunde von Stadtrivale Atletico (1:3) gleich drei Kopfballtore eingeschenkt bekommen hat, ist es beim Wiedersehen am Sonntagabend mit einer Not-Innenverteidigung erstaunlich lange gut gegangen.

Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit wurde es dem Tabellenführer zum Verhängnis, dass seine notbesetzte Abwehrzentrale nur 1,79 Meter (der letzte verbliebene Innenverteidiger Nacho) und 1,73 Meter (der etatmäßige Rechtsverteidiger Dani Carvajal) maß. Natürlich aus der Luft köpfte Marcos Llorente, ausgerechnet ein ehemaliger Königlicher, das späte und ein wenig unverhoffte 1:1.

"Das war Pech, uns fehlte in dieser Situation die Körpergröße", meinte Real-Trainer Carlo Ancelotti hinterher, der dieses Problem durch die königliche Kaderkonstellation mitzuverantworten hatte. Sein Hoffen auf den angeschlagenen Antonio Rüdiger hatte sich nicht ausgezahlt, auch wenn nach dessen Blessur unter der Woche alles versucht worden sei.

Bis zum späten Gegentreffer habe Ancelotti allerdings ein "sehr gutes Spiel von uns" gesehen, was sein Pendant Diego Simeone ganz anders wahrnahm: "Ich finde, beide Teams haben schwach gespielt." Die Wahrheit lag wohl wie so oft in der Mitte.

Die Blancos begannen - allen voran Brahim Diaz, der spontan den beim Aufwärmen über Beschwerden klagenden Vinicius Junior vertrat - mit großer Spielfreude, gingen durch besagten Brahim in der 20. Minute verdient in Führung. Doch wie so oft, das ist in Ancelottis zweiter Amtszeit die Norm, schaltete Real zu früh in einen Verwaltungsmodus - ohne die große Konsequenz. Die Hausherren spielten vor allem mit ihrer Beute, bissen jedoch kein zweites Mal zu.

Girona kann am Samstag vorbeiziehen

Bis in die Nachspielzeit schien das gut zu gehen, doch dann - in einer Phase, in der die Königlichen sonst selbst gerne zuschlagen - auf einmal nicht mehr. Wegen einer zwangsläufig improvisieren Innenverteidigung und ein bisschen fehlender Gier auf die Vorentscheidung.

So biss die Beute schließlich zurück, wodurch im spanischen Meisterrennen wohl alle wieder hoffen dürfen. Real sowieso, aber auch Verfolger Girona, der die Königlichen im direkten Duell am kommenden Samstag wieder überholen kann. Sowie der FC Barcelona, der den Rückstand immerhin auf acht Punkte minimieren konnte. Vielleicht selbst noch ein wenig Atletico, das ihn bei zehn Zählern beließ. La Liga hat schon manche Aufholjagd gesehen.