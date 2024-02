Hat sich Real vor den ersten Wochen der Wahrheit verzockt?

Die nächsten Spiele können für Real Madrid einen großen Einfluss auf den Verlauf der weiteren Saison haben. Ausgerechnet jetzt bricht den Königlichen womöglich eine stabile Viererkette weg. Das haben sie in Kauf genommen.

Carlo Ancelotti hat Wort gehalten. Der Cheftrainer von Real Madrid hatte unmissverständlich klar gemacht, dass die Königlichen auf dem Wintertransfermarkt auch keinen Innenverteidiger holen. Obwohl Eder Militao und David Alaba, die Stamm-Innenverteidiger aus der Vorsaison, gleichzeitig durch einen Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt werden. Obwohl Routinier Nacho in den vergangenen Wochen ziemlich fahrig unterwegs ist. Obwohl jetzt so langsam die heiße Saisonphase beginnt. Und siehe da: Es ist auch kein neuer Innenverteidiger gekommen.

Der spanische Rekordmeister hat gezockt, hat auf das knappe Personal gesetzt, das ihm in diesem Mannschaftsteil noch bleibt. Auf die übrigen Nacho und Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung, auf die notgedrungenen Aushilfen Ferland Mendy (eigentlich Stamm-Linksverteidiger) und Aurelien Tchouameni (eigentlich Stamm-Sechser). Hat sich Real Madrid vor ein paar ersten Wochen der Wahrheit aber nun verzockt?

Zwar haben die Königlichen aktuell alles in eigener Hand, durch den 2:0-Sieg bei Getafe am Donnerstagabend stehen sie wieder zwei Punkte vor Überraschungsteam Girona an der Tabellenspitze. Doch diesen Auswärtssieg haben sie vor dem Liga-Duell mit Atletico Madrid am Sonntag (21.00 Uhr, LIVE! bei kicker), dem Topspiel gegen Girona (Samstag, 10. Februar) und dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei RB Leipzig (Dienstag, 13. Februar) womöglich teuer bezahlt.

Rüdiger, Reals Abwehrchef in dieser Saison, musste gegen Getafe angeschlagen ausgewechselt werden. "Es kann sein, dass er gegen Atletico spielen kann" - mehr traute sich Ancelotti im Anschluss der Partie noch nicht zu vermelden. Er hoffe einfach mal, weil Rüdiger ein "Krieger" sei.

Stattdessen musste der Italiener bestätigen, dass sich Stabilisator und Ersatz-Innenverteidiger Tchouameni in der Schlussminute noch eine Gelbe Karte eingehandelt hat - seine fünfte. Wodurch der Franzose das Stadtduell schon mal garantiert verpasst.