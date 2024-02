Ausgleich in der Nachspielzeit: Atletico schockt Real Madrid spät

Real Madrid hat im Derbi madrileno den bereits sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Marcos Llorente konterte erst in der Nachspielzeit den Treffer des erst kurzfristig in die Startelf beorderten Brahim Diaz.

Drehte nach seinem Tor in der Nachspielzeit zum Jubeln ab: Marcos Llorente (#14). AFP via Getty Images

Real-Trainer Carlo Ancelotti nahm nach dem 2:0 in Getafe fünf Veränderungen in seiner Startelf vor. Carvajal, Kroos, Camavinga und Rodrygo starteten anstelle des verletzten Rüdiger, Modric, Tchouameni und Joselu. Zudem musste Vinicuis Junior nach dem Aufwärmen mit Problemen an der Halswirbelsäule kurzfristig passen - seinen Platz nahm Brahim Diaz ein.

Sein Gegenüber Diego Simeone nahm dagegen ganze fünf Wechsel im Vergleich zum 2:1 gegen Rayo Vallecano vor. Savic, de Paul, Koke, Griezmann und Morata rotierten wieder in die erste Elf für Reinildo, Vermeeren, Barrios, Depay und Correa.

Brahim Diaz mit der Führung

Real begann im dritten Aufeinandertreffen der beiden Teams binnen knapp drei Wochen offensiv, hatte durch Bellingham (2.) und Brahim Diaz (3.) gleich in den ersten Minuten zwei Abschlüsse. Die Rojiblancos brauchten dagegen ein paar Minuten mehr, ehe sie durch Morata ihren ersten Schuss auf das gegnerische Tor absetzten. In dieser Phase gestaltete sich das Spiel recht ausgeglichen, Ballbesitzpassagen wechselten sich ab.

In der 20. Minute gingen die Hausherren in Front - dabei hatten sie auch ein bisschen Fortune auf ihrer Seite. Zweimal, dreimal spitzelten die Gäste den Ball zu Real, Brahim Diaz bedankte sich und schob aus wenigen Metern ein. Atletico war um eine direkte Antwort bemüht, Witsel scheiterte per Kopf aber an Lunin (23.), auch Savic konnte den Ball bei der nachfolgenden Ecke nicht im Tor unterbringen (24.).

Real wurde immer dann gefährlich, wenn es ihnen gelang, sich mit Tempo nach vorne zu spielen. So auch in Minute 27 bei Rodrygos oder in Minute 32 bei Vazquez' Abschluss. Atletico dagegen versuchte es immer wieder mit hohen Bällen in den Sechzehner, um das Größendefizit von Aushilfs-Innenverteidiger Carvajal auszunutzen. Dies gelang auch teils, doch auch Saul Niguez köpfte den Ball am Tor vorbei (37.). Zwei Halbchancen durch Rodrygo (42.) und Fede Valverde (45.+1) hatten die Königlichen noch, ehe es mit einem 1:0 in die Pause ging.

VAR kassiert vermeintlichen Ausgleich ein - Marcos Llorente schockt Real spät

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur vier Minuten, bis sich eine ähnliche Eckenvariante Atleticos wie bereits in Minute 24 auszahlte. Doch Savics vermeintlicher Ausgleich wurde aberkannt, weil sich Saul Niguez im Abseits befand - und in den Augen der Unparteiischen und des VAR so Lunin behinderte. Atletico konnte den Schwung aber nicht so recht mitnehmen, erst hatte Kroos die Abschlusschance (55.), danach luden die Gäste Real durch zwei Fehler ein - zum Glück aus ihrer Sicht ohne Folgen (59., 60.).

Real zog sich zurück und setzte mehr und mehr auf Umschaltaktionen. Rodrygo scheiterte aber an Oblak (66.), auch der stets umtriebige Brahim Diaz konnte den Ball nach seiner tollen Einzelleistung nicht im Tor unterbringen (70.). Aber auch Real war nicht frei von Fehlern. Mendys Patzer ließ Griezmann jedoch ebenso ungenutzt (77.). Real schien das Spiel unter Kontrolle zu haben, doch in den Schlussminuten startete Atletico noch einmal die Schlussoffensive. Zunächst versuchte es Griezmann aus der Distanz (90.), ehe Marcos Llorente in der dritten Minute der Nachspielzeit ein zu passives Abwehrverhalten per Kopf ausnutzte.

Real verpasst es dadurch, sich bis auf vier Punkte vom Verfolger Girona zu distanzieren, auf die die Königlichen am kommenden Wochenende im direkten Duell treffen (Samstag, 18.30 Uhr). Atletico empfängt am Mittwoch Athletic Bilbao (21.30) im Halbfinale der Copa del Rey, ehe am kommenden Sonntag (18.30 Uhr) das Auswärtsspiel beim kriselnden FC Sevilla ansteht.