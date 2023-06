Diagnose Teilfraktur - so reagiert Bayer auf Hincapies Verletzung

Am Samstag hat sich Piero Hincapie im Länderspieleinsatz für Ecuador am Mittelfuß verletzt. Jetzt teilte der Verband die Diagnose mit: Wegen einer Teilfraktur des fünften Mittelfußknochens fällt der Abwehrspieler mehrere Wochen aus - und damit voraussichtlich beim Pflichtspielstart von Bayer 04.

Der Start in die neue Saison wird für Bayer 04 nicht unter optimalen Voraussetzungen stattfinden. So muss der Europa-League-Teilnehmer voraussichtlich in den ersten drei Pflichtspielen auf Piero Hincapie verzichten, der sich im Testspiel mit Ecuador gegen Bolivien eine Teilfraktur des Mittelfußes zugezogen hat, wie der Verband des südamerikanischen WM-Teilnehmers am Sonntagabend mitteilte.

Der 21-Jährge hatte sich die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung zugezogen, deren Diagnose den ersten Verdacht einer knöchernen Verletzung am Mittelfuß bestätigte. Da es sich "nur" um eine Teilfraktur handelt, könnte der links und zentrale einsetzbare Verteidiger aber um eine Operation herumkommen.

Dennoch wird der Spieler die Vorbereitung zumindest zu großen Teilen verpassen und damit mit einem gewaltigen Handicap in die Saison starten: Der Pflichtspielauftakt mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Hamburger Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen, das im Zeitraum zwischen dem 11. und 14. August durchgeführt werden wird, dürfte Hincapie verpassen, der zudem ohnehin an den ersten beiden Spieltagen der neuen Bundesligasaison wegen eine Rot-Sperre zuschauen muss.

Bayer 04: Kein externer Ersatz für Hincapie

Doch wie reagiert Bayer 04 auf den Ausfall? Schließlich ist der Kader des Werksklubs gerade auf der Innenverteidigerposition nicht gerade üppig besetzt, in Anbetracht der Tatsache, dass Trainer Xabi Alonso auf eine Dreierabwehrkette setzt. Doch einen Ersatz für Hincapie wird Bayer 04 nicht verpflichten, erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes. Schließlich geht man davon aus, dass Hincapie am 3. Spieltag Anfang September wieder zur Verfügung steht.

Hincapie ist damit aber nicht der einzige Bayer-Profi der Xabi Alonso zum Start fehlen wird. Auch Angreifer Amine Adli muss an den ersten beiden Spieltagen wegen einer im Saisonfinale gegen den VfL Bochum erhaltenen Roten Karte zusehen.