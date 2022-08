Diagnose steht: Füllkrug-Einsatz gegen Stuttgart offen

Werder-Stürmer Niclas Füllkrug (29) hat sich beim 2:2 in Wolfsburg eine Muskelprellung zugezogen. Ob er am kommenden Wochenende gegen den VfB Stuttgart zum Einsatz kommen kann, steht noch nicht fest.

Schmerzen am Oberschenkel: Niclas Füllkrug verletzte sich in Wolfsburg. IMAGO/Christian Schroedter

Wie der SVW mitteilte, ergaben "eingehende Untersuchungen am Montagvormittag" eine Muskelprellung am Oberschenkel. Immerhin: Strukturelle Schäden in der Muskulatur seien laut Verein nicht festgestellt worden.

Füllkrug hatte sich die Verletzung am Samstag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg (2:2) zugezogen und war aufgrund dessen in der 80. Minute ausgewechselt worden. Zuvor hatte er mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 für das erste Bremer Tor der neuen Saison gesorgt.

"Wir werden bei Niclas jetzt von Tag zu Tag schauen, wie es geht und wie weit er belastet werden kann", wird Werders Chefcoach Ole Werner auf der Vereinswebsite zitiert. "Danach werden wir entscheiden, ob ein Einsatz am Samstag gegen Stuttgart möglich sein wird."

mib