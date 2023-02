Diagnose steht fest: Diaby fehlt Leverkusen mindestens gegen Mainz

Bayer 04 Leverkusen muss beim Bundesligaspiel gegen Mainz 05 auf Moussa Diaby (23) verzichten. Auch das Europa-League-Rückspiel in Monaco könnte noch zu früh kommen.

Wie der Verein am Freitagnachmittag mitteilte, hat sich Diaby bei der 2:3-Niederlage gegen die Monegassen am Donnerstagabend eine "kleine Muskelverletzung im Oberschenkel" zugezogen. Die Blessur erlitt Diaby Anfang der zweiten Hälfte, kurz nachdem er mit einer feinen Aktion das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt hatte. In der 56. Minute wurde Landsmann Amine Adli für ihn eingewechselt, der nun auch als Ersatzmann infrage kommen dürfte.

"Ich habe Schmerzen in den Adduktoren", hatte Diaby direkt nach Schlusspfiff gesagt. "Ich hatte schon am Dienstag im Training etwas gespürt." Auch Trainer Xabi Alonso machte sich "Sorgen um Moussa", verwies aber auf das MRT, das nun die zumindest nicht allzu verheerende Diagnose zutage förderte. Laut Vereinsmitteilung wird die Ausfallzeit des Franzosen auf sieben bis zehn Tage taxiert.

Damit wird Diaby definitiv für das Bundesligaspiel gegen Mainz 05 am Sonntagabend (19.30, LIVE! bei kicker) ausfallen. Mit Blick auf das Rückspiel im Fürstentum am kommenden Donnerstag gibt der Verein in seiner Mitteilung keine klare Aussage ab, die Zeit dürfte allerdings knapp werden für Diaby. Auch ein Einsatz beim Bundesligaspiel in Freiburg drei Tage später erscheint noch fraglich.