Diagnose da: Zieler fehlt 96 "mehrere Wochen"

Ron-Robert Zieler stand bisher jede Zweitliga-Minute im Tor von Hannover 96. Das wird sich nun ändern.

Beim Gegentreffer, der am Freitagabend zur bitteren 0:1-Niederlage gegen Hannover 96 gegen den FC Schalke führte, stand der 32-jährige Schlussmann der Niedersachsen bereits nicht mehr auf dem Platz. In der Nachspielzeit kassierten die 96er den entscheidenden Nackenschlag, den Ersatzkeeper Martin Hansen nicht parieren konnte.

Kurz zuvor, in der 78. Minute, musste Zieler vom Platz geführt werden, wegen einer Verletzung in der linken Wadenmuskulatur konnte der Torhüter nicht mehr weitermachen. Ohne Einwirkung eines Gegenspielers hatte sich Zieler auf den Boden gesetzt und schmerzhaft an der lädierten Muskulatur herumgenestelt.

Ich denke, er hat eindrucksvoll gezeigt, was für ein guter Torwart er ist. Jan Zimmermann

Die ersten Eindrücke lassen nichts Gutes vermuten. "Es wird eine Muskelverletzung sein. Jetzt müssen wir gucken, wie schwer die ist", sagte Jan Zimmermann. Der 96-Trainer ließ keinen Zweifel daran, dass ein möglicher Ausfall die Mannschaft deutlich schwächen würde. "Ich denke, er hat eindrucksvoll gezeigt, was für ein guter Torwart er ist."

Dabei spielte Zimmermann auf zwei überragende Rettungstaten Zielers in der zweiten Halbzeit an, als er mit zwei Reflexen binnen zwei Minuten gegen die Schalker Kaminski und Drexler scheinbar sichere Rückstände verhinderte. Zielers Reaktionsschnelligkeit hatte in dieser Phase des Spiels auch S04-Torjäger Simon Terodde fast zur Verzweiflung getrieben. "Er hat jeden rausgeholt. Am Ende war es gut, dass er nicht mehr im Tor stand, sonst hätte er den auch rausgeholt", so der königsblaue Stürmer.

Einen Tag später ist nun die Diagnose da: Wegen einer Muskelverletzung in der Wade wird Zieler laut Vereinsangaben "mehrere Wochen" ausfallen.