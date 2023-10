DFL terminiert die Spieltage 11 bis 15: Hamburger Derby am Freitagabend

Die DFL hat die Spieltage 11 bis 15 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Für St. Pauli steht vor dem Stadtderby gegen den HSV noch ein weiteres Topspiel am Millerntor an.

Derbyzeit in der 15. Runde: Der HSV und Tim Walter sind am Millerntor zu Gast. IMAGO/Oliver Ruhnke

Fünf Spieltage mit einer Länderspielpause dazwischen hat die DFL am Donnerstagmittag zeitgenau terminiert. Vor allem am 13. Spieltag, wenn die derzeit ersten Vier der Tabelle in direkten Duellen aufeinandertreffen, ist Hochspannung angesagt.

Zuvor aber wird der 11. Spieltag von der SpVgg Greuther Fürth gegen den VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag, den 27. Oktober, eröffnet. Das Samstagabendspiel bietet Atmosphäre pur: Ab 20.30 Uhr empfängt der 1. FC Kaiserslautern den Hamburger SV.

Der 12. Spieltag wartet mit dem Duell der Altmeister Nürnberg und Schalke am Samstagnachmittag (13 Uhr) auf, im Blickpunkt steht auch das Niedersachsenderby in Hannover, wenn 96 am Sonntag ab 13.30 Uhr den Nachbarn Braunschweig erwartet.

Am 13. Spieltag sind dann die derzeitigen Top vier unter sich: St. Pauli (1.) hat am Freitagabend Hannover (3.) zu Gast, der Hamburger SV (2.) muss am Samstagnachmittag nach Kiel (4.).

14. Spieltag: Düsseldorf empfängt Schalke am Samstagabend

Für Hannover 96 steht nach dem Derby gegen die Eintracht und dem Gastspiel am Millerntor am 14. Spieltag die nächste schwere Aufgabe bevor, wenn Bundesliga-Absteiger Hertha BSC am Freitagabend in Hannover gastiert. Düsseldorf indes bestreitet auch ein Heimspiel gegen einen Absteiger, im Topspiel am Samstagabend kommt Schalke.

Ein Highlight steigt am 15. Spieltag, das Hamburger Stadtderby steht an: St. Pauli hat am Millerntor Heimrecht gegen den HSV. Die Partie wurde für den Freitagabend angesetzt. Die restlichen zwei Spieltage des Kalenderjahres will die DFL voraussichtlich in der 45. Kalenderwoche (6. bis 10. November) nach der Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals terminieren.