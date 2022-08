DFL ehrt Rummenigge, Peters und Seifert

Die DFL-Generalversammlung will am Mittwoch in Dortmund Karl-Heinz Rummenigge, Peter Peters und Christian Seifert in den Kreis der DFL-Ehrenangehörigen aufnehmen.

Stand viele Jahre an der Vorstandsspitze des FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge. IMAGO/Ulrich Hufnagel