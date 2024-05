DFB verlängert offenbar mit Generalsponsor VW

2024 läuft der Vertrag zwischen dem DFB und Generalsponsor VW aus - doch dieser soll am Mittwoch offiziell verlängert werden.

Im Juli 2017 hatte sich der DFB für einen Wechsel des DFB-Mobilitätspartners entschieden. Die Volkswagen AG löste 2019 den langjährigen Partner Mercedes ab, mit einer signifikanten Steigerung der Einnahmen, wie der DFB damals verkündete.

Die Partnerschaft mit dem Wolfsburger Autobauer wurde auf fünf Jahre festgelegt und läuft in diesem Jahr aus, wird aber nun verlängert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bleibt VW der Generalsponsor des DFB.

Laufzeit und Konditionen des neuen Kontrakts sollen bei einem Termin am Mittwochabend in der Niederlassung des Unternehmens in Berlin verkündet werden. Weder VW noch der DFB haben bislang offiziell bestätigt, dass sie sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben. Zuletzt war offenbar noch über Details der neuen Vereinbarung verhandelt worden.

Zuletzt hatte der DFB mit einem Wechsel von Langzeit-Ausrüster Adidas zu Nike ab dem Jahr 2027 für Aufregung gesorgt, der dem Verband dem Vernehmen nach aber einen hohen zweistelligen Millionenzuwachs an Einnahmen bringt. Auch die weitere Zusammenarbeit mit VW und damit der nächste Millionen-Deal würde dem finanziell angeschlagenen DFB wirtschaftlich weiterhelfen.

Neuendorf fehlt am Mittwoch

Der für Mittwoch anberaumte Termin zwischen dem DFB und dem Autobauer wird ohne Bernd Neuendorf stattfinden, der DFB-Präsident ist da bereits auf dem Weg zum FIFA-Kongress nach Thailand. Dort geht es um den Zuschlag für die Frauen-WM 2027, die Deutschland gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden ausrichten will. Favorit auf die Gastgeberrolle ist allerdings Brasilien. Bei der Verkündung des VW-Deals wird der DFB von Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig vertreten.