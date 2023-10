DFB sperrt Koné nach Gladbach-Premiere für zwei Spiele

Manu Koné "krönte" seinen bitteren Auftritt im Derby beim 1. FC Köln mit einer Roten Karte und wird Borussia Mönchengladbach nicht nur am Samstag gegen Heidenheim fehlen.

Wenn der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach aufeinandertreffen, geht es traditionell hoch her - umso überraschender, dass Manu Koné am Sonntag eine unliebsame Premiere erlebte: Der 22-jährige Mittelfeldspieler war im 97. Derby gegen den FC der erste Gladbach-Spieler, der einen Platzverweis kassierte. Hatten die Kölner Heimrecht, war in 48 Anläufen gar noch nie ein Akteur vom Platz geflogen.

Diesmal gab es jedoch keine Diskussionsgrundlage: In der 69. Minute war Koné gegen Dejan Ljubicic an der Seitenauslinie viel zu spät gekommen und hatte den Kölner mit seiner Grätsche voll am Sprunggelenk getroffen. Schiedsrichter Deniz Aytekin, der es zunächst bei Gelb belassen hatte, zeigte ihm nach Eingriff des VAR verdientermaßen Rot. Die Folge: Das DFB-Sportgericht sperrte Koné am Montag wegen rohen Spiels für zwei Ligaspiele.

Koné verpasst nur eines der Heidenheim-Spiele

Der Franzose, der nach überstandener Knieverletzung erstmals seit dem ersten Spieltag in der Startelf von Trainer Gerardo Seoane stand, hat damit schon wieder Pause und verpasst die Bundesliga-Duelle mit dem 1. FC Heidenheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr) und beim SC Freiburg exakt eine Woche später. Im dazwischenliegenden DFB-Pokal-Zweitrundenspiel am Dienstag, 31. Oktober (20.45 Uhr, alle LIVE! bei kicker), ist er dagegen spielberechtigt, dann heißt der Gegner im Borussia-Park ebenfalls Heidenheim.

In Köln hatte Koné bereits den Handelfmeter verschuldet, den Florian Kainz zur frühen FC-Führung nutzte (9.). Der Platzverweis beim Stand von 1:1 "hat uns dann den Stecker gezogen", befand Mitspieler Julian Weigl nach der verdienten 1:3-Niederlage. Kurzum: Koné erlebte ein Comeback zum Vergessen (kicker-Note 6) und sorgte dafür, dass die Sorgen der Gladbacher keineswegs kleiner werden. Den Fohlen, nun mit nur einem Sieg aus acht Spielen Tabellen-13., droht eine Saison im Abstiegskampf.