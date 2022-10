DFB bittet Nürnberg, Köln und Bremen zur Kasse

Wegen pyrotechnischen Verstößen bittet der DFB gleich mehrere Vereine zur Kasse: Für das Fehlverhalten ihrer Anhänger müssen der 1. FC Nürnberg, der 1. FC Köln sowie Werder Bremen fünfstellige Geldstrafen zahlen.

Das Fehlverhalten ihrer Anhänger hat für gleich mehrere Vereine aus den obersten deutschen Fußball-Ligen Folgen: Wie der Deutsche Fußball Bund am Mittwoch bekanntgab, hat das Sportgericht des DFB gegen einige Klubs Geldstrafen verhängt. Am härtesten traf es den 1. FC Nürnberg, dessen Anhänger nach Stellungnahme des DFB vor dem Anpfiff des Pokalduells gegen den 1. FC Kaan Marienborn mindestens 20 Bengalische Feuer und zehn Rauchkörper gezündet hatten, mit einer Geldstrafe in Höhe von 21.600 Euro.

Für ähnliche Verstöße seiner Anhänger in den Partien gegen Regensburg und Stuttgart muss auch der 1. FC Köln 16.000 Euro Strafe zahlen, während Werder Bremen mit 14.000 Euro zu Kasse gebeten wird. Fans der Bremer hatten während des Pokalspiels gegen Energie Cottbus ebenfalls zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Weitere kleinere Geldstrafen erhielten Bayer Leverkusen, Greuther Fürth, Hannover 96, den Hamburger SV sowie der Regionalligist Kickers Offenbach.