Deutschrap und Glücks-Jeans: Union-Coach Fischer verrät seine Rituale

Urs Fischer ist kein Mann großer Worte. In der neuen Folge "kicker meets DAZN" gibt der Union-Coach aber reichlich interessante Einblicke in seine ganz persönliche Spielvorbereitung, eingeführte Rituale - und in sein Karriereende, das von Lucien Favre veranlasst wurde.

Sprach über Deutschrap, Jeans - und Lucien Favre: Urs Fischer. Getty Images