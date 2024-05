Deutscher Meister 2009: Dejagah hört auf

Ashkan Dejagah hängt im Alter von 37 Jahren seine Schuhe an den Nagel. Der ehemalige Spieler von Hertha BSC und des VfL Wolfsburg, mit dem er 2009 Deutscher Meister wurde, spielte zuletzt in seiner iranischen Heimat für Ahvaz Foolad. In der Vita des Flügelstürmers stehen unter anderem 158 Spiele in der Bundesliga (19 Tore), 43 Partien in der Premier League (fünf Tore) sowie 20 Einsätze für die deutsche U-21-Nationalmannschaft.