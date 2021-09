Deshalb schützt Walter Debütant Vuskovic

Bei seinem Startelf-Debüt für den Hamburger SV machte Mario Vuskovic in entscheidenden Situationen eine unglückliche Figur. Coach Tim Walter war dennoch zufrieden mit der Leistung des 19-Jährigen.

Die nackten Zahlen stellen dem Debütanten ein gutes Zeugnis aus und stützen die Aussagen seines Trainers. Tim Walter hatte Mario Vuskovic nach dem Hamburger 2:2 gegen Nürnberg bescheinigt, "dass er es sehr gut gemacht hat." Ein Versuch, die 19-jährige Leihgabe von Hajduk Split zu schützen - denn der Kroate verteidigte zwar mutig nach vorn, gewann 84 Prozent seiner Zweikämpfe, verursachte aber völlig unnötig und dumm den Elfmeter vorm ersten Gegentreffer und war auch beim zweiten zumindest mit in der Verlosung.

Ein Fehlstart, den Walter Vuskovic so - zumindest öffentlich - nicht attestieren will. "Ich bin mit ihm zufrieden", erklärt der Coach, wertet den Griff in das Gesicht von Nikola Dovedan gar sehr eigenwillig als "normalen Zweikampf". Fakt ist: Walter hatte in Abwesenheit des gesperrten Sebastian Schonlau gegen die starken Franken in der Innenverteidigung einen "Kinderriegel" aufgeboten, neben dem Teenager verteidigte der erst 21-jährige Jonas David. "Ich bin gern bereit, bei 'Jugend forsch' mitzumachen", erklärt der Trainer und weiß: Gelegentliches Lehrgeld gehört dazu. In den ersten Saisonpartien bezahlte es Eigengewächs David, der sich zuletzt neben Schonlau stabilisiert und auch am Sonntag überzeugt hat, nun war es Vuskovic.

Dass der Last-Minute-Neuling die Waltersche Spielweise noch nicht voll und ganz adaptiert hat, ist gleichermaßen sichtbar wie nachvollziehbar. "Mario ist von der Grundtendenz her noch nicht so weit, dass er alles verinnerlicht haben kann", erklärt der Trainer, "im Spiel mit dem Ball hat er natürlich noch Potenzial." Mittelfristig wird Vuskovic intern als Herausforderer von David angesehen, Freitag muss er sich zunächst einmal wieder hintenanstellen: Kapitän Schonlau kehrt nach verbüßter Gelb-Rot-Sperre in Aue zurück, und David hat seine anfänglichen Mängel bezüglich der Zweikampfquote eindrucksvoll abgestellt.