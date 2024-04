Der VfB hat Chancen auf den DFL-Supercup

Mit ein wenig Glück könnte der VfB Stuttgart noch in diesem Jahr um seinen ersten Titel seit 2007 spielen: den DFL-Supercup.

Das Ticket für die Champions League hat der VfB Stuttgart sechs Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison fest im Blick. Doch die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß könnte sich im Endspurt noch für einen zweiten Wettbewerb qualifizieren: den DFL-Supercup. Dafür müssten allerdings zwei Dinge zusammenkommen. Erstens müsste der VfB die Saison als Vizemeister abschließen, zweitens Bayer 04 Leverkusen neben der Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewinnen.

Unmöglich ist beides nicht: Die Schwaben gehen an diesem Samstag zwar als Tabellendritter ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), sind aber seit dem vergangenen Wochenende punktgleich mit dem zweitplatzierten FC Bayern und können zumindest heimlich darauf spekulieren, dass der Rekordmeister erst einmal dem möglichen Champions-League-Titel alles unterordnet. Und die Leverkusener gehen als haushoher Favorit ins DFB-Pokal-Finale gegen den abstiegsgefährdeten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am 25. Mai.

Grundsätzlich stehen sich im DFL-Supercup der amtierende Meister und der amtierende Pokalsieger gegenüber. Holt eine Mannschaft das Double, rückt als Gegner der Vizemeister nach, so wie zuletzt Borussia Dortmund 2019 und 2020, als die Bayern beide nationalen Titel abräumten.

Endet Bayerns zwölfjährige Serie im DFL-Supercup?

Sollten die Münchner 2024 tatsächlich den Stuttgartern den Vortritt lassen müssen, würde eine noch längere Serie enden als die in der Meisterschaft: In den vergangenen zwölf Jahren waren die Bayern stets im DFL-Supercup dabei. Nur logisch, dass sie mit zehn Titeln vor dem BVB (6) auch Rekordsieger des Wettbewerbs sind, den es zwischen 1987 und 1996 gab und seit 2008 wieder gibt. Jüngster Sieger ist RB Leipzig, der VfB triumphierte 1992 in seiner einzigen Finalteilnahme (3:1 gegen Hannover 96).

In diesem Jahr wird am Samstag, 17. August, um den DFL-Supercup gespielt und damit am Wochenende der ersten DFB-Pokal-Runde. Die beiden Supercup-Teilnehmer treten zu ihren Pokal-Erstrundenduellen wie schon in den vergangenen beiden Jahren erst im Herbst an. Wo der Supercup ausgetragen wird, wird die DFL erst bekanntgeben, wenn die Finalisten feststehen. Falls der VfB einer davon ist, winkt ihm der erste Titel seit der Meisterschaft 2007.