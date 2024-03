Der Union-Masterplan

"Mission: Impossible"? Von wegen! 7 gute Gründe, warum die Eisernen gegen den VfB Stuttgart gewinnen.

1. Union läuft mehr

121,1 Kilometer laufen Robin Gosens und Co. durchschnittlich pro Spiel - das ist rund ein Fünftel der Strecke von Berlin nach Stuttgart und rund drei Kilometer mehr als die Stuttgarter pro Spiel laufen (117,9 Kilometer).

2. Union ist um Ecken besser

Dank guter Eckenschützen wie Kevin Volland und kopfballstarker Spieler wie Danilho Doekhi macht Union mehr Tore nach Ecken als der VfB Stuttgart. Während die Schwaben erst ein Tor nach einer Ecke in dieser Saison geschossen haben, fielen auf Seiten der Eisernen bereits fünf Tore nach Ecken.

3. Union flankt mehr

Auffällig beim Vergleich beider Teams ist die Flankenstatistik: Während Jerome Roussillion und Co. 16,3 Flanken pro Spiel schlagen, liegt dieser Wert bei Stuttgart gerade mal bei 13,0.

4. Union hat den Paraden-König im Tor

Union-Torwart Frederik Rönnow hat in dieser Saison bislang 68,1 Prozent aller Schüsse gehalten, die auf sein Tor kamen, sein Gegenüber im VfB-Tor Alexander Nübel nur 64,2 Prozent. Rönnow hat im Kader der Eisernen übrigens die beste kicker-Durchschnittsnote (2,98) und ist auch hier besser als sein Gegenüber Nübel (3,00).

5. Union verspielt weniger Führungen

Ist Union vorne, läuft es meist auch: Nach eigener Führung hat die Elf von Nenad Bjelica in dieser Saison erst fünf Punkte verspielt. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hingegen schon sieben Punkte.

6. Union ist hinten formstärker

The trend is your friend: In den letzten zehn Spielen haben die Eisernen dank einer soliden Abwehrarbeit von Kevin Vogt und Co. gerade einmal acht Gegentore kassiert, Stuttgart bereits 15 und damit fast doppelt so viele Gegentore!

7. Union hat in Stuttgart noch nie verloren

In der Bundesliga hat Union noch nie in Stuttgart verloren: In drei Aufeinandertreffen gab es zwei Unentschieden und ein Sieg. Das bisher letzte Spiel in der Mercedes-Benz-Arena gewann Union in der vergangenen Saison durch ein Tor von Paul Jaeckel mit 1:0. Überhaupt hat Union in bisher sieben Bundesliga-Spielen gegen den VfB erst einmal verloren (3 Siege, 3 Remis, 1 Niederlage).

*Alle Daten stammen aus der kicker-Datenredaktion.

