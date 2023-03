Der Trainerwechsel ist verpufft: Rostock und die alarmierende Tendenz

Nur zwei Tore und vier Punkte aus den ersten sieben Spielen: Hansa Rostock befindet sich in einer äußerst schwierigen Lage. Der Effekt des Trainerwechsels ist längst verpufft, doch Patrick Glöckner schöpft Hoffnung aus dem jüngsten Auftritt in Hannover.

Lediglich ein Sieg aus sieben Spielen, bereits fünf Niederlagen in diesem Jahr - und gerade einmal zwei Tore: Die nackten Zahlen sind besorgniserregend. Es ist zwar nicht von der Hand zu weisen, dass Rostock in den vergangenen Wochen zum einen gegen Spitzenmannschaften wie den Hamburger SV, Darmstadt 98 und Heidenheim gespielt hat - und zum anderen gegen Teams, die derzeit auf der Überholspur rasen (FC St. Pauli, Karlsruher SC). Dennoch muss der Trend den Verantwortlichen zu denken geben.

Nach dem jüngsten 1:1 in Hannover sprach Trainer Patrick Glöckner von einem "ausgeglichenen Spiel", bei dem die Statistiken "ziemlich identisch auf dem Papier" seien. Was der 46-Jährige allerdings nicht erwähnte: Ein Kompliment ist das nur auf den ersten Blick.

Nur 0,89 Punkte im Schnitt - Härtels Bilanz war besser

Mag sein, dass Hansa am Sonntagnachmittag auswärts spielte, Hannover 96 namentlich zu den Großen der 2. Liga zählt und derzeit wieder eine leicht ansteigende Formkurve zeigt - allerdings haben die Niedersachsen in diesem Jahr noch kein einziges Spiel gewonnen und stehen auf Rang 18 der Rückrundentabelle. Mit 96 auf Augenhöhe zu sein, heißt dieser Tage also etwas anderes als noch in der Hinrunde.

Unter Glöckner legte Rostock zwar einen guten Start hin, holte gegen den 1. FC Nürnberg einen Last-Minute-Punkt (1:1) und besiegte zum Jahresabschluss Eintracht Braunschweig (1:0) - doch nachhaltig stellte sich der Erfolg nicht ein. Bei Glöckners Amtsübernahme waren es lediglich zwei Punkte, die Hansa von Rang 16 trennten, das ist jetzt auch der Fall.

Während Jens Härtel 1,13 Punkte pro Spiel holte, bevor er Anfang November von seinen Aufgaben entbunden wurde, liegt Glöckners Schnitt nur bei 0,89. Eine Zahl, die über 34 Spiele nicht mehr als 30 Punkte bedeuten würde. Mit dieser Ausbeute hielt seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zur Saison 1995/96 noch nie eine Mannschaft die Klasse.

Rostock muss also zulegen. Der nächste Gegner heißt Fortuna Düsseldorf - und Hansa steht unter Zugzwang.