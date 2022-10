Der spezielle Umgang zwischen Ducksch und Füllkrug: "Nur so funktioniert es"

Auf bereits 18 Scorerpunkte kommen Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug nach neun Bundesliga-Spieltagen. Das Werder-Sturmduo lebt dabei auch von der zwischenmenschlichen Beziehung der beiden Charaktere, die Ducksch als "besonders" einstuft.

Die Szene liegt noch kein halbes Jahr zurück: Am vorletzten 33. Spieltag in der 2. Liga ist in der Partie zwischen Erzgebirge Aue und dem SV Werder Bremen nach 45 Minuten noch kein Treffer gefallen - als Niclas Füllkrug in der Mannschaftskabine auf Marvin Ducksch losgeht. Wie die DAZN-Dokumentation "Ein Jahr zweite Liga" zeigt, droht der in der ersten Hälfte nach eigener Aussage "bodenlos spielende" Stürmer seinem Partner urplötzlich "eine Schelle" an - weil Ducksch ihm gegenüber eine "ziemlich abwertende Ansage" getätigt haben soll.

Der wiederum löste diese Auseinandersetzung aus dem Mai nun erstmals öffentlich komplett auf. "Das sind Emotionen", erklärte Ducksch also, mit einem Lächeln, und ließ anschließend noch durchblicken, dass dieser Vorfall gar nicht so ungewöhnlich ist für das spezielle Verhältnis zwischen den beiden Bremer Angreifern. "Es ist ein korrekter und ehrlicher Umgang, den wir haben. Wenn mal etwas nicht passt, sagt der eine das dem anderen ins Gesicht - und nicht irgendwie hintenherum. Das zeichnet uns aus", betonte der 28-Jährige.

Ducksch: "Nach drei Minuten war das geregelt"

Schade sei, dass in der Doku die persönliche Aussprache der beiden nach ihrem Kabinenzoff fehlte: "Man hat leider nicht gesehen, dass wir uns dann wieder in den Arm genommen und gesagt haben: 'Wir haben jetzt noch eine zweite Hälfte zu spielen - und da werden wir wieder funktionieren.'" Für Werder ging es in Aue darum, mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken, einen Aufstiegsplatz. "Klar war das vielleicht nicht angebracht in so einer wichtigen Situation", sagte Ducksch im Rückblick, "aber wir sind ehrliche und direkte Sportsmänner, deshalb war das nach drei Minuten geregelt." Die Bremer gewannen noch mit 3:0, stiegen letztlich in die Bundesliga auf.

Ich war noch nie mit einem anderen Stürmer so eingespielt. Niclas Füllkrug über Marvin Ducksch

Dort machen Füllkrug und Ducksch offenbar genauso weiter wie in der Vorsaison, die sie mit insgesamt 57 (!) gemeinsamen Scorerpunkten abgeschlossen hatten. Bislang sind es 18 Bundesliga-Scorer (11 Füllkrug, 7 Ducksch) nach neun Spieltagen. Auch in dieser Spielzeit hat sich das Duo zusammen wieder eine Marke gesetzt, "aber dafür ist es noch zu früh, um die zu verraten", meinte Ducksch. Nachdem Füllkrug am vergangenen Spieltag bereits erklärt hatte, "noch nie mit einem anderen Stürmer so eingespielt" gewesen zu sein, erwiderte der diese Würdigung nun: "Er ist definitiv der beste Partner, den ich hatte."

Was wiederum auch mit dem vollkommen offenen Umgang untereinander zu tun habe, denn "ich habe das auch schon anders erlebt", berichtet Ducksch von vorherigen Stationen. "Wir sind eben beide sehr besondere Charaktere und ich glaube, dass es auch nur so funktioniert. Und nicht, wenn wir uns etwas vormachen würden." Nicht nur in Aue ist es da in der Vergangenheit bereits zu deutlichen Worten zwischen den beiden gekommen, unverstellt, mit klarer Haltung.

Füllkrug zur WM? "Leistungen sollten belohnt werden"

Eine solche nimmt Ducksch indes auch hinsichtlich der aktuell thematisierten Nationalmannschafts- und WM-Nominierung Füllkrugs ein: "In seiner Verfassung sollten Leistungen auch belohnt werden, und die zeigt er ja nicht er seit zwei oder drei Wochen, sondern seit gut einem Jahr". Der 29-Jährige, der die Torjägerliste aktuell mit acht Treffer anführt, könne alles, "was man auf seiner Position braucht", schwärmte sein Sturmpartner: "Er ist ein klarer Zielspieler, ist kopfballstark, beidfüßig - im Training habe ich manchmal das Gefühl, dass er mit links besser ist als mit rechts. Er hat eine gute Technik, ein gutes Auge, kann sich die Bälle abholen. Er ist einfach ein kompletter Spieler." Und: Gemeinsam mit Ducksch bildet er ein komplettes Angriffsduo.