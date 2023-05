Der Showdown im Keller: Wer wie drinbleibt - und absteigt

Vier Mannschaften bangen am letzten Spieltag noch um den Bundesliga-Klassenerhalt. Wer bleibt drin? Wer landet in der Relegation? Wer muss wie Hertha absteigen? Die Konstellationen - Klub für Klub.

Klassenerhalt, Relegation, Abstieg: Für den VfB Stuttgart, den VfL Bochum und den FC Schalke 04 ist am 34. Spieltag noch jede dieser Szenarien realistisch. Doch auch den FC Augsburg ist noch nicht gerettet. Wer braucht was? Die Konstellationen in der Übersicht. Weil dabei wahnwitzige Kantersiege ausgeklammert wurden, spielt Hoffenheim keine Rolle - und kann auch der FCA nicht mehr direkt absteigen.

FC Augsburg (14., 34 Punkte, -19 Tore)

Der FCA feiert am 34. Spieltag in Gladbach den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg in Gladbach

... bei einem Remis in Gladbach

... bei einer Niederlage in Gladbach, wenn Stuttgart und/oder Bochum nicht gewinnt

Der FCA spielt in der Relegation ...

... bei einer Niederlage in Gladbach, wenn Bochum und Stuttgart gewinnen

VfB Stuttgart (15., 32 Punkte, -12 Tore)

Der VfB feiert am 34. Spieltag den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg gegen Hoffenheim

... bei einem Remis gegen Hoffenheim, wenn Bochum und Schalke nicht gewinnen

... bei einer Niederlage gegen Hoffenheim, wenn Bochum verliert und Schalke nicht gewinnt

Der VfB spielt in der Relegation ...

... bei einem Remis gegen Hoffenheim, wenn Schalke gewinnt und Bochum nicht gewinnt ODER wenn Schalke nicht gewinnt und Bochum gewinnt

... bei einer Niederlage gegen Hoffenheim, wenn Schalke gewinnt und Bochum verliert ODER Schalke nicht gewinnt und Bochum nicht verliert

Der VfB steigt direkt ab ...

... bei einem Remis gegen Hoffenheim, wenn Bochum und Schalke gewinnen

... bei einer Niederlage gegen Hoffenheim, wenn Schalke gewinnt und Bochum nicht verliert

VfL Bochum (16., 32 Punkte, -35 Tore)

Der VfL feiert am 34. Spieltag den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg gegen Leverkusen, wenn Stuttgart nicht gewinnt ODER wenn Augsburg verliert

... bei einem Remis gegen Leverkusen, wenn Stuttgart verliert und Schalke nicht gewinnt

Der VfL spielt in der Relegation ...

... bei einem Sieg gegen Leverkusen, wenn Stuttgart gewinnt und Augsburg nicht verliert

... bei einem Remis gegen Leverkusen, wenn Stuttgart verliert und Schalke gewinnt ODER wenn Stuttgart nicht verliert und Schalke nicht gewinnt

... bei einer Niederlage gegen Leverkusen, wenn Schalke verliert

Der VfL steigt direkt ab ...

... bei einem Remis gegen Leverkusen, wenn Stuttgart nicht verliert und Schalke gewinnt

... bei einer Niederlage gegen Leverkusen, wenn Schalke nicht verliert

FC Schalke 04 (17., 31 Punkte, -34 Tore)

Schalke feiert am 34. Spieltag den Klassenerhalt ...

… bei einem Sieg in Leipzig, wenn Stuttgart und Bochum nicht gewinnen

Schalke spielt in der Relegation ...

... bei einem Sieg in Leipzig, wenn Stuttgart oder Bochum gewinnt, aber nicht beide

... bei einem Remis in Leipzig, wenn Bochum verliert

Schalke steigt direkt ab ...

... bei einem Sieg in Leipzig, wenn Stuttgart und Bochum gewinnen

... bei einem Remis in Leipzig, wenn Bochum nicht verliert

... bei einer Niederlage in Leipzig