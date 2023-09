"Der Rest kommt von alleine": Reus fordert Geduld

Defensiv stabil, nach vorne aber ohne die große Durchschlagskraft: Beim 1:0-Sieg über Wolfsburg zeigte Borussia Dortmund einen neuen Weg auf, um ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Torschütze Marco Reus forderte im Anschluss Geduld und sieht die Mannschaft auf dem richtigen Weg.

Ein begeisterndes Offensiv-Spektakel lieferte Borussia Dortmund am Samstagnachmittag wahrlich nicht ab. Doch darauf, das versicherte Siegtorschütze Marco Reus nach dem 1:0 über den VfL Wolfsburg gegenüber "Sky", komme es beim BVB aktuell nicht an. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit zwei Remis gegen Aufsteiger Heidenheim (2:2) sowie den VfL Bochum (1:1) gehe es viel mehr darum, nach und nach zurück in die Erfolgsspur zu finden. "Es geht nur gemeinsam da raus, das heute war ein Schritt nach vorne", befand der 34-Jährige und führte das Geforderte konkreter aus: "Wir brauchen erst die kleinen Schritte, müssen erst die Zweikämpfe annehmen - der Rest kommt von alleine".

"Wir sind schwierig reingekommen am Anfang, haben aber trotzdem sehr viel Ruhe am Ball gehabt", erklärte Reus, der sein Team nach 69 Minuten mit dem goldenen Treffer erlöste. "Ich denke, dass wir die Partie unter Kontrolle hatten über 90 Minuten. Auch wenn wir vor allem in der ersten Halbzeit nicht die großen Torchancen gehabt haben, sind wir geduldig geblieben."

Reus sieht Verbesserung

Denn diese Geduld sei dem Team in den vergangenen Wochen mit zunehmender Spielzeit abhanden gekommen, als man beispielsweise den dreifachen Punktgewinn gegen Heidenheim noch aus der Hand gab. Deshalb habe man sich in der Halbzeit versprochen, weiterhin geduldig zu bleiben. "So haben wir versucht, unser Spiel aufzuziehen - und es war dann nur eine Frage der Zeit, bis wir das 1:0 machen", war sich Reus dem Erfolg des Spielansatzes sicher.

Nach fünf Spielen ist der BVB nun in der Bundesliga weiter ungeschlagen, wenngleich weiterhin nicht mit begeisterndem Kombinationsfußball. Auch der ehemalige Kapitän ist sich der Tatsache bewusst, dass man damit noch nicht den Dortmunder Anspruch erfüllt. "Wenn du hier spielst, wirst du an Siegen gemessen. Schlechte Leistungen und Niederlagen sind ungern gesehen", so Reus.

Immerhin: Die Punkteausbeute passt, mit elf Zählern auf dem Konto fehlen dem Vizemeister nur zwei Punkte zur Tabellenspitze. Arbeitet der BVB weiter an den von Reus geforderten Grundtugenden, ist nach dem Arbeitssieg gegen den vorherigen Tabellennachbarn Wolfsburg auch ein Dreier gegen die TSG Hoffenheim (zwölf Punkte) am kommenden Spieltag (Freitag, 20.30 Uhr) drin. "Wir wissen, dass wir uns das hart erarbeiten müssen und dann kommt das Spielerische irgendwann dazu. Und ich glaube, das haben wir heute gemacht. Das war super heute, wir haben uns gut unterstützt."