Der Plan: Sané-Comeback gegen Inter

Leroy Sané muss nach seiner gegen Freiburg erlittenen Verletzung nicht um die WM-Teilnahme bangen. Stattdessen könnte der Bayern-Angreifer sogar zuvor noch in der Champions League eingesetzt werden.

Traf im ersten Spiel gegen Inter: Leroy Sané. AFP via Getty Images

Für Leroy Sané (26) ist es eine unerfreuliche Premiere. Der Angreifer des FC Bayern München hat in seiner Karriere zwar schon einen Kreuzbandriss, aber noch nie einen Muskelfaserriss erlitten. Doch im Spiel gegen den SC Freiburg ist es passiert: Sané rutschte - wie mehrere Akteure zuvor - auf dem nassen, schmierigen Rasen weg und musste sein Körpergewicht (80 Kilo) abbremsen und abfedern.

Die erlittene Muskelverletzung ist keine große Blessur, Sané wird - auch mit Blick auf den WM-Start in fünf Wochen - rechtzeitig seinen Rhythmus aufnehmen. Bundestrainer Hansi Flick muss sich also nicht sorgen um den Linksfüßer.

Eine erste Perspektive sieht die Rückkehr Sanés im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand am 1. November vor, also in knapp zwei Wochen.