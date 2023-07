Der nächste Özil? So stark ist Real-Neuzugang Arda Güler in FIFA 23

Anfang Juli wurde Arda Güler Teil von Real Madrid. Das gehypte Talent wird mit Mesut Özil verglichen, zudem hat der 18-Jährige bei den Königlichen viele Ambitionen. Kann er diesen in FIFA 23 gerecht werden?

Arda Güler hat bei Real Madrid Einiges vor. "Ich möchte eine Legende werden bei Real", sagte der 18-Jährige bei seiner Vorstellung. 20 Millionen überwiesen die Königlichen an Fenerbahce SK - in diesen Zeiten des Transfermarkts eine mehr als bodenständige Summe. Aufgrund der Ausstiegsklausel hätten es auch nur 17,5 Millionen sein können, doch es galt, den FC Barcelona im Rennen um den Youngster auszustechen.

Özil-Vergleiche auch in FIFA nicht weit hergeholt

Güler gilt als größtes Talent der vergangenen Jahre im türkischen Fußball. Ein offensiver Mittelfeldspieler, kreativer Techniker mit Torriecher. Beschreibungen, die bei Einigen Erinnerungen an Mesut Özil hervorrufen dürften, der zwischen 2010 und 2013 das Real-Trikot trug und zum Weltstar wurde.

Blickt man auf Gülers Attribute im Spiel, erscheinen die Özil-Vergleiche nicht weit her geholt. Die Stärken des Real-Neuzugangs liegen klar im Dribbling - sämtliche Werte in dieser Kategorie liegen über 70. Hinzu kommt eine 77 im Kurzpassspiel, lediglich die Torgefährlichkeit lässt sich nicht ablesen. Im Abschluss wurde der 18-Jährige mit einer 66 bewertet. Ist Güler am Ball, macht sich durchaus seine in FIFA sehr gute Beweglichkeit bemerkbar.

Mit großem Potenzial gegen starke Konkurrenz

Aktuell "nur" mit einer 73 insgesamt bewertet, liegt sein Potenzial im Karrieremodus bei einer 86. Mit sieben Millionen Euro bewertet, eine mittel- und langfristig durchaus gute Investition. Kurzfristig dürften in FIFA 23 andere gesetzt sein, da im 4-3-3 nur wenige Positionen zur Verfügung stehen. Toni Kroos und Luka Modric haben mit einem 88er Gesamtrating die Nase vorne, ebenso wie Federico Valverde, dessen Bewertung von 86 auf 91 steigen kann.

Aufgrund seines Wechsels zu Real Madrid und seiner guten Leistungen bei Fenerbahce liegt ein Upgrade zu EA SPORTS FC, das gestern offiziell vorgestellt wurde, nahe. Zwar wird sich vermutlich an der Einschätzung zur Kurzfristigkeit nichts ändern, zumal mit Jude Bellingham ein weiterer Konkurrent auf die Position hinzukommt. Allerdings könnte mit einem Upgrade auch sein Potenzial weiter steigen. Damit stünde ihm zumindest in der Fußball-Simulation nur wenig im Wege, bei Real Madrid eine Legende zu werden.