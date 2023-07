EA SPORTS FC 24: Spielerinnen in Ultimate Team, Frauen-Bundesliga lizenziert

EA SPORTS FC 24 ist in Amsterdam offiziell vorgestellt worden. Im Fokus der Präsentation: Frauen. Was ändert sich sonst gegenüber FIFA 23? Wie will der Entwickler den Neustart erfolgreich gestalten?

Sam Kerr und Co. werden zukünftig auch in Ultimate Team jubeln. EA SPORTS

Mia Hamm wird für Luis Figo eingewechselt - was der Gameplay-Trailer zeigt, wird in EA SPORTS FC 24 schon bald gängige Praxis. Der Entwickler integriert Frauen in den Ultimate-Team-Modus der kommenden Fußball-Simulation. Die monatelangen Gerüchte haben sich im Rahmen der Reveal-Veranstaltung in Amsterdam als wahr erwiesen. Die Spielerinnen sollen auch als Icons sowie Heroes erscheinen.

Aus deutscher Sicht gibt es noch mehr Grund zur Freude: Die Google Pixel Frauen-Bundesliga wird in EA SPORTS FC 24 vollständig lizenziert sein. Dasselbe gilt für die spanische Liga F. Der Publisher setzt nach der Trennung von der FIFA auf Gleichberechtigung und Inklusion. Wie die Einbindung der Frauen in FUT an der Seite der männlichen Profis aussieht, werden wir erfragen und berichten.

"Evolutions" für FUT, Live-Animationen dank Hypermotion V

Apropos Ultimate Team: Mit "Evolutions" erscheint in EA SPORTS FC 24 ein neues Feature, das die gesamte Saison über Karten-Upgrades bescheren kann - auf Basis der virtuellen Leistung. Mit der frischen Funktion "PlayStyles" dürfte wiederum mehr Individualität in der Abbildung der Spieler erzeugt werden. Diesen sollen ihre speziellen Fähigkeiten detailgetreuer auf den digitalen Leib geschneidert werden.

kicker eSport wurde von EA SPORTS zum Reveal-Event nach Amsterdam eingeladen. Dafür haben alle teilnehmenden Medien eine Erstattung der Reisekosten von EA erhalten.

Als Beispiel für "Hypermotion V", die "neue" Version der Technologie aus vorherigen FIFA-Teilen, dient das späte 2:1-Tor von Erling Haaland im Champions-League-Gruppenspiel gegen Borussia Dortmund. Erstmals in der Geschichte von EA-Fußballspielen sollen Animationen aus Live-Partien aufgenommen und in die Virtualität übertragen worden sein. Man könne das nun von Videoaufnahmen capturen, hieß es. Der eingesprungene Treffer Haalands soll so in EA SPORTS FC 24 nachgestellt werden können.

Erling Haaland ist Cover-Star für EA SPORTS FC 24. EA SPORTS

"FCPro World Championship" neue eSport-WM?

Haaland selbst ist in Amsterdam als Überraschungsgast dabei - und durfte sich live über die Ehre freuen, neuer Cover-Star zu werden. "Als Fußballer ist das ein Traum. Ich bin wirklich glücklich und stolz", sagte der City-Angreifer. Die Verpackung zeigt den Norweger bei einem seiner fünf Treffer im Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig aus der vergangenen Spielzeit, sagte der Ausnahmefußballer selbst auf der Bühne.

Ebenfalls angekündigt worden ist die Zukunft des eSports aus dem Hause EA: Die "FCPro World Championship" soll wohl den FIFAe World Cup, möglicherweise gar alle FIFAe Finals respektive die FIFA Global Series ersetzen. Genauere Informationen zu den Formaten hat der Entwickler noch nicht bekannt gegeben. Bis zum Early-Access-Release am 22. September (weltweit am 29. September) ist auch noch Zeit.