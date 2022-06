Der nächste Neue: Hannover holt Köhn

Hannover wird einen neuen Linksverteidiger verpflichten. Wie der Zweitligist an diesem Dienstag mitteilte, kommt Derrick Köhn mit der Erfahrung von 62 Spielen in der Eredivisie zu 96.

Ausgebildet beim Hamburger SV, 2017 zum FC Bayern gewechselt und dort erst den Aufstieg aus der Regionalliga realisiert und dann in der 3. Liga mit zehn Torbeteiligungen zum Gewinn des Meistertitels beigetragen: Das ist der Weg, den Derrick Köhn in Deutschland gegangen ist, ehe es ihn im Sommer 2020 in die niederländische Eredivisie verschlug. Dort bestritt er in den vergangenen zwei Jahren 62 Partien für Willem II Tilburg - nun zieht es ihn nach Hannover.

"Derrick ist ein extrem athletischer Spieler, der seine Rolle auf der linken Abwehrseite mit einer offensiven Ausrichtung und viel Drang nach vorne versteht", sagt 96-Sportdirektor Marcus Mann und nennt Köhn durch seine Zeit im Ausland zum einen erfahren - zum anderen aber "mit seinen 23 Jahren noch immer jung".

Sobald 96 mit Willem II die letzten Formalitäten geklärt hat, wird Köhn einen Dreijahresvertrag unterschreiben und am Samstag beim Testturnier in Osnabrück zum ersten Mal auflaufen. Schon jetzt hat der Linksverteidiger den Medizincheck und den Weg ins Trainingslager in Rotenburg an der Wümme hinter sich gebracht. An diesem Dienstag wird Köhn erstmals eine Einheit unter Trainer Stefan Leitl mitmachen.

"96 ist ein Klub, mit dem man in Deutschland als Fußballer etwas verbindet und der nun einen spannenden Weg eingeschlagen hat", sagt Köhn und führt dann weiter aus: "Ich habe das Gefühl, dass ich mich und meine Stärken hier einbringen, aber mich auch weiterentwickeln und viel lernen kann. Die Vorfreude ist enorm."